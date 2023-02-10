Россия больше не хочет мира с Японией

Россия больше не хочет мира с ЯпониейСлова Москвы о «закрытии» вопроса совпали с наращиванием военной активности США в регионе
Вопрос мирного договора с Японией, отсутствующего с окончания Второй Мировой войны из-за спора о принадлежности нескольких южных Курильских островов, «закрыт». Об этом 10 февраля 2023 г. заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, подчеркнув невозможность переговоров из-за «откровенно недружественной» позиции Токио. Переговоры были приостановлены российской стороной еще 21 марта 2022 г., через месяц после начала специальной военной операции (СВО) на Украине и введения в связи с этим на тот момент двух пакетов антироссийских санкций.
Еще 7 февраля 2023 г. премьер-министр Японии Фумио Кисида говорил о необходимости заключения мирного договора и урегулирования территориального спора с Россией. По его словам, Токио «твердо намерен решить территориальный вопрос и заключить мирный договор». Но уже на следующий день Кисида заявил, что Токио не изменил свою позицию по вопросу о принадлежности островов, входящих в южную часть Курил, и не изменит ее в будущем – японская сторона считает их своими «оккупированными северными территориями».
Как СССР и Япония не смогли заключить мир
Россия и Япония не имеют мирного договора по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г. после заключения Московской декларации, после чего СССР и Япония возобновили дипломатические отношения. Согласно позиции Токио, РФ должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан, о-ва Хабомаи). Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.
Заявление Захаровой совпало с расширением военной активности США в Восточной Азии, связанных с союзными Японией и Южной Кореей под предлогом сдерживания КНДР и исходящей от нее ракетной угрозы, а также Китая. Так, в начале января 2023 г. глава Пентагона Ллойд Остин заявил о намерении увеличить к 2025 г. американский контингент на японской территории еще на один полк морской пехоты и усилить его «путём передового базирования более многофункциональных, мобильных и устойчивых средств».
В середине января Остин встретился с японским министром обороны Ясукадзу Хамадой, отметив «провокационный» рост оборонного сотрудничества Москвы и Пекина. Американец также приветствовал намерения Токио наращивать «контрнаступательные» ракетные вооружения, а в конце месяца провел региональное турне параллельно с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. 5 февраля японская газета Sankei Shimbun сообщила, что США могут разместить в Японии как крылатые ракеты сухопутного базирования Tomahawk дальностью более 2000 км, так и гиперзвуковые комплексы LRHW, способные поражать цели на расстоянии почти 2800 км.
До этого, в конце декабря 2022 г. правительство Японии утвердило рекордный для послевоенной истории страны военный бюджет в $51 млрд – на треть больше предыдущего. Кроме того, Токио в целом решил перейти к «менее пассивной» стратегии национальной обороны, проведя масштабную реформу армии. Планируется, что в течение пяти лет оборонные расходы страны вырастут вдвое,
Речь идет о том, что Япония в ближайшие годы утвердится как третья после США и Китая держава по военным расходам, причем – впервые с 1945 г. – с упором на наступательные вооружения, включая собственные баллистические технологии, отмечает директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Токио также гораздо жестче, чем в 2014 г., отреагировала на ситуацию на Украине, добавил он.
Параллельно с поворотом к более решительной оборонной стратегии за год с начала российской СВО на Украине 24 февраля 2022 г. Япония в координации с США, Великобританией, Евросоюзом и рядом других стран успела ввести несколько пакетов санкций против российских физических лиц, компаний и предприятий. Последний блок санкций был обнародован 27 января 2023 г. и включал ограничения против 49 организаций, а также заморозку активов 22 должностных лиц и трех организаций. До этого, 23 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам об отсутствии содержательного диалога с Японией.
Заявление Захаровой в целом подтвердило позицию России от марта 2022 г. о том, что переговоры с Японией невозможны, пока она остается «недружественным» государством, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Токио, напоминает он, официально внесен Москвой в список «недружественных стран», поскольку он присоединился к санкционному давлению на Россию в связи с СВО. На все это наслаивается недовольство планами Японии по наращиванию военного потенциала и размещению наступательных американских вооружений при углублении оборонного союза с США, добавляет Кашин.
На протяжении последнего года во внешнеполитической и военной стратегии Японии произошла эволюция в сторону большей жесткости, говорит директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Тому свидетельство – участие премьера Кисиды в саммите НАТО в Мадриде в 2022 г., поясняет эксперт. Это беспрецедентное для страны явление с учетом того, что речь шла о координации действий с альянсом не только по приоритетным для Токио китайскому и корейскому направлениям, но и по российскому, отмечает Кортунов.
Но в целом позицию Москвы нужно понимать так, что переговоры с Японией невозможны в рамках существующего статус-кво российско-японских отношений, но возможны в принципе – как только контекст гипотетически изменится и Россия с Японией перестанут быть настолько враждебны друг другу, как сейчас, рассуждает Кашин.
Другое дело, что, помимо принципиального отказа от продолжения переговоров есть проблема того, что в российскую конституцию и сопряженное с ней законодательство в 2020 г. внесены такие новеллы, как невозможность пересмотра границ страны в сторону территориальных уступок, напоминает эксперт. То есть теперь никакого компромисса для заключения мирного договора, даже если стороны вернутся к процессу, с учетом японских притязаний на Южные Курилы представить невозможно, говорит Кашин.