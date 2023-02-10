Россия больше не хочет мира с Японией

Параллельно с поворотом к более решительной оборонной стратегии за год с начала российской СВО на Украине 24 февраля 2022 г. Япония в координации с США, Великобританией, Евросоюзом и рядом других стран успела ввести несколько пакетов санкций против российских физических лиц, компаний и предприятий. Последний блок санкций был обнародован 27 января 2023 г. и включал ограничения против 49 организаций, а также заморозку активов 22 должностных лиц и трех организаций. До этого, 23 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам об отсутствии содержательного диалога с Японией.