Лавров разъяснил суть разногласий на переговорах с Японией
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Почти через год после призыва президента Владимира Путина к заключению мирного договора с Японией «без всяких предварительных условий» стороны так и не сдвинулись в переговорах. Это следует из слов министра иностранных дел Сергея Лаврова, который рассказал о ходе работы над договором на молодежном форуме «Территория смыслов» в четверг.
По словам министра, российская сторона «исходит из того, что подписание мирного договора должно быть нацелено на констатацию тех реалий, которые сложились после Второй мировой войны, на признание [Японией] итогов Второй мировой войны, в соответствии с которыми острова Южной Курильской гряды, все четыре острова, являются территорией России, как продолжательницы СССР». При этом, ссылаясь на Декларацию 1956 г., российские дипломаты настаивают на том, что сначала должно последовать «подписание договора, а потом рассмотрение вопроса о передаче – не о возвращении – в духе доброй воли двух этих островов», отметил Лавров. В декларации СССР заявил о готовности передать острова Хабомаи и Шикотан Японии после подписания мира, «исходя из доброжелательного отношения к Японии и учитывая интересы японского народа». «И наши японские коллеги здесь никак не могут изменить свою позицию», – сказал Лавров.
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