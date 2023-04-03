В Госдуме анонсировали ужесточение наказания за терроризм
Депутаты Госдумы в скором времени предложат поправки, ужесточающие наказание за терроризм, а также расширяющие перечень составов, по которым предусмотрено пожизненное лишение свободы. Об этом заявил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
«В ближайшее время предложим поправки, ужесточающие наказание за терроризм. Действующий Уголовный кодекс РФ уже предусматривает для террористов заключение вплоть до пожизненного, но по некоторым составам наказание мягче», – написал Пискарев в Telegram-канале.
По его словам, планируется ужесточить наказание по статьям УК РФ: ст. 205 («Террористический акт»), ст 205.1 («Содействие террористической деятельности»), ст. 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и другим статьям УК о террористической деятельности.
«И, что самое главное, будем предлагать расширить перечень составов, по которым предусмотрено пожизненное лишение свободы», – заявил Пискарев. Он заверил, что это необходимо для защиты от «беспрецедентных угроз» со стороны Украины.
Вечером 2 апреля произошел взрыв в баре «Патриот» на Университетской набережной, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин). В результате военкор погиб. «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России сообщил, что число пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге уже увеличилось до 33. Изначально по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что дело об убийстве военкора и взрыве в кафе Санкт-Петербурга было переквалифицировано в теракт. По версии следствия, планирование и организация преступления осуществлялись с территории Украины. При этом задержанная Дарья Трепова, которую подозревают в убийстве Татарского, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), уточнили в СК. Трепова призналась, что принесла в заведение статуэтку, которая впоследствии взорвалась, и отметила, что готова позже рассказать о том, кто ее передал.