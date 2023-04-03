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В Госдуме анонсировали ужесточение наказания за терроризм

Ведомости

Депутаты Госдумы в скором времени предложат поправки, ужесточающие наказание за терроризм, а также расширяющие перечень составов, по которым предусмотрено пожизненное лишение свободы. Об этом заявил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«В ближайшее время предложим поправки, ужесточающие наказание за терроризм. Действующий Уголовный кодекс РФ уже предусматривает для террористов заключение вплоть до пожизненного, но по некоторым составам наказание мягче», – написал Пискарев в Telegram-канале.

По его словам, планируется ужесточить наказание по статьям УК РФ: ст. 205 («Террористический акт»), ст 205.1 («Содействие террористической деятельности»), ст. 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и другим статьям УК о террористической деятельности.

«И, что самое главное, будем предлагать расширить перечень составов, по которым предусмотрено пожизненное лишение свободы», – заявил Пискарев. Он заверил, что это необходимо для защиты от «беспрецедентных угроз» со стороны Украины.

Вечером 2 апреля произошел взрыв в баре «Патриот» на Университетской набережной, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин). В результате военкор погиб. «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России сообщил, что число пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге уже увеличилось до 33. Изначально по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что дело об убийстве военкора и взрыве в кафе Санкт-Петербурга было переквалифицировано в теракт. По версии следствия, планирование и организация преступления осуществлялись с территории Украины. При этом задержанная Дарья Трепова, которую подозревают в убийстве Татарского, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), уточнили в СК.  Трепова призналась, что принесла в заведение статуэтку, которая впоследствии взорвалась, и отметила, что готова позже рассказать о том, кто ее передал. 

Ранее по теме: Гибель военкора Татарского. Что случилось

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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