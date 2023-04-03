Гибель военкора Татарского. Что случилось

Гибель военкора Татарского. Что случилосьПогибший блогер формировал народное понимание спецоперации
Военкор Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) погиб вечером 2 апреля в Санкт-Петербурге в результате теракта в баре «Патриот» на Университетской набережной, где проходил творческий вечер Татарского. По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.
Следственный комитет 2 апреля возбудил уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом). Оно передано для расследования в Центральный аппарат СК.
По одной из версий, взрывное устройство находилось внутри статуэтки, которую Татарскому подарила участница встречи. В соцсетях распространилось видео, на которой девушка заносит некий предмет – предположительно, статуэтку – в бар. По подозрению в убийстве задержана уроженка Санкт-Петербурга 1997 г. р. Дарья Трепова, сообщил СК РФ. Она призналась, что принесла в кафе статуэтку, в которой находилась бомба. Об этом Трепова заявила в видеоролике, обнародованном МВД. 3 апреля ее объявили в розыск.
Бар, в котором произошел взрыв, ранее назывался Street Food Bar № 1 и принадлежал основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. По словам бизнесмена, он передал заведение патриотическому движению «Кибер Фронт Z», которое проводило там «различные семинары». После гибели Татарского у бара появился стихийный мемориал.
По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, удар нанесен по народному пониманию спецоперации. Она отметила, что Татарский защищал Донбасс с 2014 г, но погиб в далеком от зоны боевых действий Санкт-Петербурге «в результате подлого взрыва».
«Я читала его сообщения. Владлен писал правду, писал просто, ярко. Потому и стал мишенью для наших врагов, которые боятся силы нашего духа, нашей народной воли. А Владлен не только воевал в ополчении, собирал помощь для наших солдат, но, самое главное, он формировал народное понимание спецоперации. И уверена, очень многое сделал для нашей будущей победы», – написала она в своем Telegram-канале.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования родным и близким Татарского и дала «нравственную квалификацию произошедшего», указав, что российские журналисты постоянно «испытывают на себе угрозы расправы со стороны киевского режима и его вдохновителей».
«Ни по одному случаю насильственной гибели российского журналиста, которая оценивалась киевским режимом и его головорезами как «успех», ни западные страны, ни международные организации, ни зарубежные профессиональные сообщества не только не провели расследований, но даже не проявили элементарного человеческого сочувствия», – сообщила она в Telegram-канале.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл опубликовал патриаршее соболезнование. Он подчеркнул необходимость быть «едиными и сплоченными» перед лицом угрозы, исходящей от террористов, которые стремятся посеять в обществе страх и разделения. «Именно таковы подлинные намерения человекоубийцы от начала и отца лжи (Ин. 8:44), который, желая лишь умножения зла и страданий, руководит сегодня и действиями безбожников, предпринимающих в эти дни попытки захватить сердце Святой Руси – Киево-Печерскую лавру, и теми, кто убивает мирных жителей в российских регионах», – заявил патриарх.
Киевский режим в очередной раз показал свое лицо – «кровавое и подлое», заявила сенатор от ЛНР, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова, назвав Татарского одним из самых известных военкоров Донбасса. «Ожесточенные бои разворачиваются в тылу – на информационном поле, и это противостояние Украина проигрывает, поскольку правду победить невозможно. И поэтому они прибегают к самому чудовищному – к экстремизму и убийствам российских лидеров мнений, запугиванию мирных граждан. Но им не удастся переломить ситуацию и заставить молчать тех, кто защищает россиян от лжи, выполняет свой долг и отстаивает наши идеалы», – написала она в Telegram-канале.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские граждане должны сообщать спецслужбам о случаях украинского финансирования в России. «Пора осознать совсем очевидные вещи. Если кто-то при вас сказал, что получает деньги или работу из украинских источников, – с высочайшей вероятностью этот кто-то стал на путь предательства. И уже совершил уголовное преступление», - приводит его слова «РИА Новости».
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал произошедшее в «Патриоте» «бесчеловечным, чудовищным преступлением». «Трагедия случилась накануне годовщины теракта в петербургском метро (взрыв 3 апреля 2017 г., в результате которого погибли 15 человек. – «Ведомости»). И тогда, и сейчас преступники пытались посеять страх в нашем обществе», – написал он.
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что охота сил Киева на военных корреспондентов была объявлена давно, а взрывчатка – это характерный метод вооруженных сил Украины. Он также обратил внимание на то, что от взрывчатки также погибла и журналистка Дарья Дугина.
В своем Telegram-канале cенатор от ХМАО Эдуард Исаков вспомнил о гибели Дугиной и сравнил ее с Татарским, на канал которого он был подписан.