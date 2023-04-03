Гибель военкора Татарского. Что случилось

Киевский режим в очередной раз показал свое лицо – «кровавое и подлое», заявила сенатор от ЛНР, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова, назвав Татарского одним из самых известных военкоров Донбасса. «Ожесточенные бои разворачиваются в тылу – на информационном поле, и это противостояние Украина проигрывает, поскольку правду победить невозможно. И поэтому они прибегают к самому чудовищному – к экстремизму и убийствам российских лидеров мнений, запугиванию мирных граждан. Но им не удастся переломить ситуацию и заставить молчать тех, кто защищает россиян от лжи, выполняет свой долг и отстаивает наши идеалы», – написала она в Telegram-канале.