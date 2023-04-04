Лавров назвал Евросоюз недружественным объединением для России

Новая концепция внешней политики России была утверждена президентом РФ Владимиром Путиным 31 марта. Согласно документу, Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него и не имеет враждебных намерений. В то же время Москва рассчитывает на осознание западными странами бесперспективности конфронтации с Россией, принятие многополярных реалий, а также возврат со временем к взаимодействию на основе принципов суверенного равенства и уважения интересов.