Лавров назвал Евросоюз недружественным объединением для России
Россия рассматривает Евросоюз (ЕС) как недружественное объединение, из-за своих действий страны ЕС «потеряли» Россию. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».
«Евросоюз «потерял» Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны — члены ЕС и руководители самого союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения», — сказал он.
По словам Лаврова, ЕС накачивает Украину оружием, а также отправляет в страну инструкторов и наемников. «По этим причинам рассматриваем ЕС в качестве недружественного объединения», — пояснил министр.
Он добавил, что в ответ на действия ЕС Москва будет действовать «при необходимости жестко», а также руководствоваться «принципом взаимности» и нормами, закрепленными в новой концепции внешней политики страны.
В марте 2022 г. в ответ на антироссийский санкции правительство РФ утвердило перечень недружественных стран, в который в том числе попали все государства - члены ЕС. Согласно распоряжению, российские граждане и компании, которые имеют валютные обязательства в размере от 10 млн руб. в месяц перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.
Новая концепция внешней политики России была утверждена президентом РФ Владимиром Путиным 31 марта. Согласно документу, Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него и не имеет враждебных намерений. В то же время Москва рассчитывает на осознание западными странами бесперспективности конфронтации с Россией, принятие многополярных реалий, а также возврат со временем к взаимодействию на основе принципов суверенного равенства и уважения интересов.