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Лавров назвал Евросоюз недружественным объединением для России

Ведомости

Россия рассматривает Евросоюз (ЕС) как недружественное объединение, из-за своих действий страны ЕС «потеряли» Россию. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты». 

«Евросоюз «потерял» Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны — члены ЕС и руководители самого союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения», — сказал он. 

По словам Лаврова, ЕС накачивает Украину оружием, а также отправляет в страну инструкторов и наемников. «По этим причинам рассматриваем ЕС в качестве недружественного объединения», — пояснил министр.

Он добавил, что в ответ на действия ЕС Москва будет действовать «при необходимости жестко», а также руководствоваться «принципом взаимности» и нормами, закрепленными в новой концепции внешней политики страны.

В марте 2022 г. в ответ на антироссийский санкции правительство РФ утвердило перечень недружественных стран, в который в том числе попали все государства - члены ЕС. Согласно распоряжению, российские граждане и компании, которые имеют валютные обязательства в размере от 10 млн руб. в месяц перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.

Новая концепция внешней политики России была утверждена президентом РФ Владимиром Путиным 31 марта. Согласно документу, Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него и не имеет враждебных намерений. В то же время Москва рассчитывает на осознание западными странами бесперспективности конфронтации с Россией, принятие многополярных реалий, а также возврат со временем к взаимодействию на основе принципов суверенного равенства и уважения интересов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных