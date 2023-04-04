В Госдуме сообщили о планах полностью запретить вейпы в России
Депутаты Госдумы намерены подготовить поправки в законодательство, которые полностью запретят вейпы в России, сообщил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев в комментарии «РИА Новости».
«На Совете Государственной думы 3 апреля [спикер Госдумы] Вячеслав Володин призвал депутатов остаться на позиции полного запрета вейпов в России, принято решение совета», – сказал он.
Содержащие запрет поправки могут быть внесены в правительственные законопроекты ко второму чтению рассмотрения документов, добавил депутат.
Ранее 18 января Володин поручил профильным комитетам нижней палаты внести предложения по возможному запрету вейпов в России. В тот же день ГД во втором и сразу в третьем чтениях приняла закон об увеличении с 1 марта акцизов на сигареты и жидкости для электронных систем доставки никотина.
23 марта Володин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть возможность запрета вейпов. Правительство сформирует позицию по этому вопросу, сказал тогда премьер.
Запретить вейпы в России неоднократно призывали депутаты фракции ЛДПР. В январе 2022 г. стало известно, что партия разрабатывает законопроект, который ограничит продажу электронных сигарет подросткам. В июле пресс-служба ЛДПР сообщила, что данная инициатива была внесена в Госдуму.
В июле 2022 г. Госдума приняла законопроект, ограничивающий использование электронных сигарет и кальянов в общественных местах, а также запрещающий продажу такой продукции несовершеннолетним. Помимо этого, по принципу ограничений на табачные изделия, был введен запрет на рекламу таких продуктов.