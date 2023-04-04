Парламент Литвы временно запретил россиянам покупать недвижимость в стране

Запрет для россиян на покупку жилья ранее в марте одобрил парламентский комитет по национальной безопасности и обороне. По данным его председателя Лауринаса Касчюнаса, россияне в 2022 г. приобрели в Литве 699 объектов недвижимости. Как отмечал тогда ТАСС, этот комитет также включил в проект закона о санкциях статью о том, что информация о литовских предприятиях, работающих с партнерами в России и Белоруссии, должна быть публичной.