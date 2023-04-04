Парламент Литвы временно запретил россиянам покупать недвижимость в стране
Парламент Литвы запретил россиянам покупать недвижимость в стране из-за рисков для национальной безопасности, передает Reuters.
Запрет вводится до 2024 г., он не будет распространяться на россиян, получившихся ВНЖ в Литве.
Запрет для россиян на покупку жилья ранее в марте одобрил парламентский комитет по национальной безопасности и обороне. По данным его председателя Лауринаса Касчюнаса, россияне в 2022 г. приобрели в Литве 699 объектов недвижимости. Как отмечал тогда ТАСС, этот комитет также включил в проект закона о санкциях статью о том, что информация о литовских предприятиях, работающих с партнерами в России и Белоруссии, должна быть публичной.
Среди физических лиц, попавших в последний санкционный список, – председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев и другие члены СПЧ, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, врач Леонид Рошаль, глава Россотрудничества Евгений Примаков, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский и др. Десятым пакетом также вводится запрет на экспорт в Россию еще не запрещенных большегрузных автомобилей и их запчастей, полуприцепов и специальных транспортных средств (таких как снегоходы), электрогенераторов, биноклей, радаров, компасов, строительных товаров.