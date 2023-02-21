ЕС продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2024 года
Совет ЕС принял решение продлить действие санкций в отношении России из-за спецоперации на Украине до 24 февраля 2024 г. Это постановление было опубликовано в официальном журнале Евросоюза.
«На основании пересмотра решения... и с учетом продолжающихся незаконных действий России против Украины ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 г.», – сказано в документе.
Решение было принято накануне, 20 февраля. Оно вступает в силу на следующий день после публикации в официальном журнале, то есть завтра, 22 февраля.
На фоне начала спецоперации России на Украине ЕС принял уже девять пакетов санкций в отношении РФ. Ограничения затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую и горнодобывающую отрасли, автомобилестроение и др.
16 декабря 2022 г. ЕС принял девятый пакет санкций против РФ. Ограничения коснулись российских банков, экспорта товаров и технологий двойного назначения, также был введен запрет на инвестиции в энергетический и горнодобывающий сектора России. Десятый пакет санкций может вступить в силу в годовщину начала спецоперации, 24 февраля, об этом сообщал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Несмотря на санкции, фактические показатели российской экономики по итогам 2022 г. оказались лучше многих прогнозов. По словам президента Владимира Путина, ВВП России с января по ноябрь 2022 г. снизился на 2,1%. По предварительным данным за 2022 г., показатель сократился на 2,5%, добавил он. Путин напомнил, как отечественные и зарубежные эксперты предрекали падение ВВП на «10, и 15, и даже 20%».