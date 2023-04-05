В Иране сбили пытавшийся атаковать объект минобороны беспилотник
В иранском Исфахане отразили атаку беспилотника (БПЛА), который пытался атаковать комплекс министерства обороны страны, сообщило местное агентство Tasnim.
«Во вторник вечером БПЛА приближался к комплексу “Амир-аль-Моменин” Минобороны Ирана в Исфахане. Атака была отражена после работы иранский систем обороны», – говорится в сообщении. Агентство отметило, что при атаке на объект не было нанесено ущерба.
29 января в иранском Исфахане, третьем по величине городе Ирана, было совершено нападение на объекты минобороны страны тремя боевыми дронами. В ходе отражения атаки один беспилотник был сбит, а остальные два попали в оборонительные ловушки и взорвались. Тогда в заявлении минобороны Ирана атаку назвали «неудачной».
Позже иранские власти обвинили в произошедшем Израиль. Также в Иране выразили подозрение, что одной из стран, причастных к атаке, могла быть Украина. После этого ряд представителей украинских властей обвинили Иран в поставках БПЛА в зону боевых действий на Украине. В частности, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина «предупреждала» Иран.
В ноябре 2022 г. Подоляк призывал нанести удары по заводам производства БПЛА в Иране. «Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов и баллистических ракет и так далее. Не может такое государство безнаказанно это делать дальше», – сказал тогда советник.