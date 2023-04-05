В Иране сбили пытавшийся атаковать объект минобороны беспилотник

В ноябре 2022 г. Подоляк призывал нанести удары по заводам производства БПЛА в Иране. «Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов и баллистических ракет и так далее. Не может такое государство безнаказанно это делать дальше», – сказал тогда советник.