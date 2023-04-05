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В Иране сбили пытавшийся атаковать объект минобороны беспилотник

Ведомости

В иранском Исфахане отразили атаку беспилотника (БПЛА), который пытался атаковать комплекс министерства обороны страны, сообщило местное агентство Tasnim.

«Во вторник вечером БПЛА приближался к комплексу “Амир-аль-Моменин” Минобороны Ирана в Исфахане. Атака была отражена после работы иранский систем обороны», – говорится в сообщении. Агентство отметило, что при атаке на объект не было нанесено ущерба.

29 января в иранском Исфахане, третьем по величине городе Ирана, было совершено нападение на объекты минобороны страны тремя боевыми дронами. В ходе отражения атаки один беспилотник был сбит, а остальные два попали в оборонительные ловушки и взорвались. Тогда в заявлении минобороны Ирана атаку назвали «неудачной». 

Позже иранские власти обвинили в произошедшем Израиль. Также в Иране выразили подозрение, что одной из стран, причастных к атаке, могла быть Украина. После этого ряд представителей украинских властей обвинили Иран в поставках БПЛА в зону боевых действий на Украине. В частности, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина «предупреждала» Иран.

В ноябре 2022 г. Подоляк призывал нанести удары по заводам производства БПЛА в Иране. «Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов и баллистических ракет и так далее. Не может такое государство безнаказанно это делать дальше», – сказал тогда советник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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