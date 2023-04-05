МИД России потребовал освободить наместника Киево-Печерской лавры
Россия требует немедленно освободить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Такое заявление сделал специальный представитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.
«В России возмущены очередным грубым актом произвола против УПЦ, обеспокоены судьбой монахов и священников Киево-Печерской лавры, которые находятся под угрозой физической и моральной расправы. <...> Требуем немедленного освобождения митрополита Павла и предоставления ему соответствующей медицинской помощи», — говорится в заявлении.
Аскальдович выразил уверенность, что, несмотря на все испытания, УПЦ «выстоит и будет жить». Ее гонителям же забронировано место «на свалке истории», добавил он.
Дипломат также обратил внимание на игнорирование ситуации вокруг Киево-Печерской лавры международными организациями. По его словам, такое поведение «можно расценивать как потворство и попустительство политике правящего режима». Аскальдович указал и на молчание США, которые, отметил он, являются «ярыми поборниками» свободы вероисповедания.
1 апреля Шевченковский районный суд в Киеве избрал меру пресечения наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Суд также отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты митрополита о посещении богослужений в лавре. 2 апреля воскресную службу возглавил митрополит Онуфрий.
10 марта руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» обязало представителей УПЦ покинуть территорию и здания лавры до 29 марта в связи с расторжением договора. При этом в минкульте Украины заявили, что монахи УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
После этого служители лавры подали иск в суд Украины, чтобы оспорить расторжение договора аренды. Также было подано заявление об обеспечении иска, его суд отклонил 30 марта. Рассмотрение самого иска назначено на 26 апреля 2023 г.
Комментируя ситуацию, папа Римский Франциск заявил, что стороны конфликта должны с уважением относиться к религиозным местам. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал происходящее вопиющим нарушением прав и свобод верующих на Украине и сравнил ультиматум с «гонениями на веру во времена безбожия». В Кремле также осудили действия украинских властей.