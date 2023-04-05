МИД России потребовал освободить наместника Киево-Печерской лавры

Дипломат также обратил внимание на игнорирование ситуации вокруг Киево-Печерской лавры международными организациями. По его словам, такое поведение «можно расценивать как потворство и попустительство политике правящего режима». Аскальдович указал и на молчание США, которые, отметил он, являются «ярыми поборниками» свободы вероисповедания.