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Службу в Киево-Печерской лавре возглавил митрополит Онуфрий

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Воскресную службу в Киево-Печерской лавре возглавил митрополит Онуфрий, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) в своем Telegram-канале. Накануне суд в Киеве отправил под домашний арест наместник лавры митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Лебедя).

«Верные канонической Церкви собираются на службу. Божественную Литургию возглавит Блаженнейший Митрополит Онуфрий», – сообщили в СПЖ.

Там добавили, что многие прихожане молятся на улице, поскольку «ни один храм не может вместить такого количества людей». По данным союза, на входе в обитель дежурят 20 полицейских.

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1 апреля Шевченковский районный суд в Киеве избрал меру пресечения наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Суд также отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты митрополита о посещении богослужений в лавре, сообщила УПЦ в своем Telegram-канале.

В субботу митрополит Павел сообщил о получении подозрения от Службы безопасности Украины (СБУ) и предстоящих у него дома обысках. В СБУ позднее уточнили, что служба собрала доказательную базу относительно причастности митрополита к разжиганию религиозной розни. Помимо этого его подозревают в «оправдании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины». Комментируя подозрение от СБУ, епископ в зале суда заявил, что он «никогда не был на стороне агрессии», писала «Украинская правда».

Изначально суд в Киеве на 3 апреля перенес заседание с участием наместника лавры, поскольку тот пожаловался на состояние здоровья. Однако позднее в тот же день заседание возобновили, а митрополит был отправлен под домашний арест на 60 дней.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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