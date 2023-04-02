Службу в Киево-Печерской лавре возглавил митрополит Онуфрий
Воскресную службу в Киево-Печерской лавре возглавил митрополит Онуфрий, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) в своем Telegram-канале. Накануне суд в Киеве отправил под домашний арест наместник лавры митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Лебедя).
«Верные канонической Церкви собираются на службу. Божественную Литургию возглавит Блаженнейший Митрополит Онуфрий», – сообщили в СПЖ.
Там добавили, что многие прихожане молятся на улице, поскольку «ни один храм не может вместить такого количества людей». По данным союза, на входе в обитель дежурят 20 полицейских.
1 апреля Шевченковский районный суд в Киеве избрал меру пресечения наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Суд также отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты митрополита о посещении богослужений в лавре, сообщила УПЦ в своем Telegram-канале.
В субботу митрополит Павел сообщил о получении подозрения от Службы безопасности Украины (СБУ) и предстоящих у него дома обысках. В СБУ позднее уточнили, что служба собрала доказательную базу относительно причастности митрополита к разжиганию религиозной розни. Помимо этого его подозревают в «оправдании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины». Комментируя подозрение от СБУ, епископ в зале суда заявил, что он «никогда не был на стороне агрессии», писала «Украинская правда».
Изначально суд в Киеве на 3 апреля перенес заседание с участием наместника лавры, поскольку тот пожаловался на состояние здоровья. Однако позднее в тот же день заседание возобновили, а митрополит был отправлен под домашний арест на 60 дней.