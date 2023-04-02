Службу в Киево-Печерской лавре возглавил митрополит Онуфрий

В субботу митрополит Павел сообщил о получении подозрения от Службы безопасности Украины (СБУ) и предстоящих у него дома обысках. В СБУ позднее уточнили, что служба собрала доказательную базу относительно причастности митрополита к разжиганию религиозной розни. Помимо этого его подозревают в «оправдании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины». Комментируя подозрение от СБУ, епископ в зале суда заявил, что он «никогда не был на стороне агрессии», писала «Украинская правда».