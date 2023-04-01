Наместник Киево-Печерской лавры сообщил о предъявленном подозрении от СБУ
Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павел сообщил, что ему предъявлено подозрение в разжигании розни на почве религии. Обращение митрополита опубликовано в Telegram-канале издания «Страна.ua».
Наместник лавры сообщил, что утром 1 апреля получил подозрение от Службы безопасности Украины (СБУ). По его словам, 2 апреля в его доме пройдут обыски.
«Братья и сестры, сегодня в 7:30 мне вручили подозрение <...> Завтра в моем доме будут обыски», — сказал он.
Митрополит уточнил, что власти обвинили его в разжигании розни на почве религии, и добавил, что не будет препятствовать правоохранителям.
10 марта руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» обязало представителей УПЦ покинуть территорию и здания лавры до 29 марта в связи с расторжением договора. При этом в минкульте Украины заявили, что монахи УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). После этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры вопиющим нарушением прав и свобод верующих на Украине и сравнил ультиматум с «гонениями на веру во времена безбожия».
23 марта служители Киево-Печерской лавры подали иск в суд Украины, чтобы оспорить расторжение договора аренды. По словам адвоката Киево-Печерской лавры протоиерея Никиты Чекмана, священнослужители не раз обращались к украинским властям, чтобы выяснить результаты деятельности межведомственной рабочей группы, которая якобы выявила нарушения монастырем условий договора.
Суд отклонил иск УПЦ о признании недействительным расторжение договора аренды, говорил министр культуры Украины Александр Ткаченко. В УПЦ затем уточнили, что суд отклонил просьбу Украинской православной церкви, чтобы на время рассмотрения дела «в отношении монастыря не совершались противоправные действия», но в удовлетворении самого иска по делу об аренде Киево-Печерской лавры он не отказывал.
Папа римский Франциск ранее выразил беспокойство из-за выселения монахов из Киево-Печерской лавры и призвал заинтересованные стороны с уважением относиться к местам религиозного поклонения.