Наместник Киево-Печерской лавры сообщил о предъявленном подозрении от СБУ

10 марта руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» обязало представителей УПЦ покинуть территорию и здания лавры до 29 марта в связи с расторжением договора. При этом в минкульте Украины заявили, что монахи УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). После этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры вопиющим нарушением прав и свобод верующих на Украине и сравнил ультиматум с «гонениями на веру во времена безбожия».