Суд отклонил иск УПЦ о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры

30 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в случае если священнослужители будут выселены из Киево-Печерской лавры, они сами будут принимать решение о своих действиях, но в России при необходимости им помогут. «Безусловно, я не сомневаюсь, что в России никто не останется безучастным к их дальнейшей судьбе, в случае если это потребуется», – сказал он.