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Суд отклонил иск УПЦ о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры

Ведомости

Суд отклонил иск канонической Украинской православной церкви (УПЦ) о признании недействительным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры. Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

«Суд отказал в обеспечении иска по делу № 910/4552/23 от УПЦ к национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра» о признании недействительной сделки по одностороннему отказу от договора, применению», – сказано в сообщении.

10 марта новое руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» обязало представителей УПЦ покинуть территорию и здания лавры до 29 марта в связи с расторжением договора. При этом в минкульте Украины заявили, что монахи УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). После этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры вопиющим нарушением прав и свобод верующих на Украине и сравнил ультиматум с «гонениями на веру во времена безбожия».

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29 марта стало известно, что служители Киево-Печерской лавры подали иск в суд Украины, чтобы оспорить расторжение договора аренды. По словам адвоката Киево-Печерской лавры протоиерея Никиты Чекмана, священнослужители не раз обращались к украинским властям, чтобы выяснить результаты деятельности межведомственной рабочей группы, которая якобы выявила нарушения монастырем условий договора. В ответ Киево-Печерской лавре говорили, что информация имеет гриф «для служебного пользования», а потому не может быть предоставлена.

30 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в случае если священнослужители будут выселены из Киево-Печерской лавры, они сами будут принимать решение о своих действиях, но в России при необходимости им помогут. «Безусловно, я не сомневаюсь, что в России никто не останется безучастным к их дальнейшей судьбе, в случае если это потребуется», – сказал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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