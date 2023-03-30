Песков рассказал о возможности эвакуации монахов из Киево-Печерской лавры

«Если они [монахи] будут выселены из Лавры, дальше уже все будет зависеть от их решения, что они будут делать дальше. Но, безусловно, я не сомневаюсь, что в России никто не останется безучастным к их дальнейшей судьбе, в случае если это потребуется», – сказал он.