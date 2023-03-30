Песков рассказал о возможности эвакуации монахов из Киево-Печерской лавры
В случае если священнослужители будут выселены из Киево-Печерской лавры, они сами будут принимать решение о своих действиях, но в России при необходимости им помогут. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Если они [монахи] будут выселены из Лавры, дальше уже все будет зависеть от их решения, что они будут делать дальше. Но, безусловно, я не сомневаюсь, что в России никто не останется безучастным к их дальнейшей судьбе, в случае если это потребуется», – сказал он.
Песков также напомнил, что в Кремле «решительно осуждают» все происходящее вокруг Киево-Печерской лавры. «Мы осуждаем давление, которое оказывается на священнослужителей и которое оказывается на Русскую православную церковь», – подчеркнул он.
10 марта руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» обязало представителей УПЦ покинуть территорию и здания лавры до 29 марта в связи с расторжением договора. При этом в минкульте Украины заявили, что монахи УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). После этого Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры вопиющим нарушением прав и свобод верующих на Украине и сравнил ультиматум с «гонениями на веру во времена безбожия».
Накануне, 29 марта, стало известно, что служители Киево-Печерской лавры подали иск в украинский суд, чтобы оспорить расторжение договора аренды. По словам адвоката Киево-Печерской лавры протоиерея Никиты Чекмана, священнослужители не раз обращались к украинским властям, чтобы выяснить результаты деятельности межведомственной рабочей группы, которая якобы выявила нарушения монастырем условий договора. В ответ Киево-Печерской лавре говорили, что информация имеет гриф «для служебного пользования», а потому не может быть предоставлена.