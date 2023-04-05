В Кремле отказались комментировать ситуацию вокруг Трампа

Трамп вину не признает. После возвращения в свое поместье Мар-а-Лаго он выступил с заявлением. Экс-президент США назвал происходящее вмешательством в выборы. По его словам, идет преследование, а не судебный процесс. Трамп также обвинил в предвзятости окружного прокурора Нью-Йорка Элвина Брэгга, занимающегося его делом, и отметил, что и сам Брэгг понимает, что «тут нет дела».