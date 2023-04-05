В Кремле отказались комментировать ситуацию вокруг Трампа
Кремль не комментирует арест экс-президента США Дональда Трампа и предъявленные ему обвинения, поскольку Москва не вмешивается во внутренние дела США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы не считаем вправе каким-то образом вмешиваться во внутренние дела США. И считаем, что США не вправе вмешиваться в наши дела. Поэтому не хотели бы это комментировать», — сказал он.
Накануне, 4 апреля, в окружном суде Манхэттена Трампу были предъявлены официальные обвинения. Это первый случай уголовного преследования бывшего главы государства в американской истории. Трамп был арестован, после выдвижения обвинений формальный арест с него был снят.
Трамп обвиняется по 34 пунктам по делу о подлоге финансовых документов. По версии прокуратуры, бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн передал $130 000 порноактрисе Сторми Дэниелс, чтобы «купить молчание» по поводу предполагаемой связи актрисы с Трампом в 2006 г.
В 2018 г. следствие обратило внимание на то, что выплата была обозначена в документах как оплата юридических услуг за счет Trump Organization, что может расценивается как намеренный подлог финансовой документации. Всего в деле фигурируют около 30 эпизодов мошенничества в деловой сфере.
Трамп вину не признает. После возвращения в свое поместье Мар-а-Лаго он выступил с заявлением. Экс-президент США назвал происходящее вмешательством в выборы. По его словам, идет преследование, а не судебный процесс. Трамп также обвинил в предвзятости окружного прокурора Нью-Йорка Элвина Брэгга, занимающегося его делом, и отметил, что и сам Брэгг понимает, что «тут нет дела».