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В Кремле отказались комментировать ситуацию вокруг Трампа

Ведомости

Кремль не комментирует арест экс-президента США Дональда Трампа и предъявленные ему обвинения, поскольку Москва не вмешивается во внутренние дела США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не считаем вправе каким-то образом вмешиваться во внутренние дела США. И считаем, что США не вправе вмешиваться в наши дела. Поэтому не хотели бы это комментировать», — сказал он.

Накануне, 4 апреля, в окружном суде Манхэттена Трампу были предъявлены официальные обвинения. Это первый случай уголовного преследования бывшего главы государства в американской истории. Трамп был арестован, после выдвижения обвинений формальный арест с него был снят.

Трамп обвиняется по 34 пунктам по делу о подлоге финансовых документов. По версии прокуратуры, бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн передал $130 000 порноактрисе Сторми Дэниелс, чтобы «купить молчание» по поводу предполагаемой связи актрисы с Трампом в 2006 г.

В 2018 г. следствие обратило внимание на то, что выплата была обозначена в документах как оплата юридических услуг за счет Trump Organization, что может расценивается как намеренный подлог финансовой документации. Всего в деле фигурируют около 30 эпизодов мошенничества в деловой сфере.

Трамп вину не признает. После возвращения в свое поместье Мар-а-Лаго он выступил с заявлением. Экс-президент США назвал происходящее вмешательством в выборы. По его словам, идет преследование, а не судебный процесс. Трамп также обвинил в предвзятости окружного прокурора Нью-Йорка Элвина Брэгга, занимающегося его делом, и отметил, что и сам Брэгг понимает, что «тут нет дела».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных