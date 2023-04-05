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Путин: отношения ЕС и России сильно деградировали

Ведомости

Отношения России и Европейского союза в последнее время сильно деградировали, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран в Большом Кремлевском дворце. При этом глава государства выразил надежду на нормализацию отношений РФ и ЕС.

«Находящийся здесь глава представительства Европейского союза, наверное, разделяет мнение, что отношения этого объединения с Россией в последние годы сильно деградировали, к нашему большому сожалению. Причину этого видим в том, что, оставив в стороне свою основную, изначальную миссию и функцию развития экономического сотрудничества и интеграции на европейском континенте, Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с Россией – именно инициировал противостояние с нашей страной», – заявил президент.

В то же время Путин, выступая на церемонии, выразил надежду на то, что все действия, наносящие ущерб отношениям России и ЕС, останутся в прошлом и «мы сделаем все для того, чтобы выстроить их в нужном ключе и для России, и для экономик стран – членов этой организации». Глава государства заявил, что Россия надеется, что логика взаимного сотрудничества с течением времени возобладает.

4 апреля в интервью газете «Аргументы и факты» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает Евросоюз как недружественное объединение, из-за своих действий страны ЕС «потеряли» Россию. В начале декабря 2022 г. на пресс-конференции, посвященной европейской безопасности, Лавров заявил, что прежние отношения России и Запада уже не восстановятся.

В феврале этого года постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации по сотрудничеству между ООН и Евросоюзом заявил, что отношений между Россией и ЕС, по сути, уже нет. По его словам, Россия видит, что в ЕС идут мероприятия на тему того, как получше «расчленить» и уничтожить ее. По мнению дипломата, заявления Евросоюза о добрососедстве и партнерстве с Россией были ни чем иным, как способом прикрыть подготовку к конфронтации с Москвой руками Киева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных