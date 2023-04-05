Путин: отношения ЕС и России сильно деградировали

В феврале этого года постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации по сотрудничеству между ООН и Евросоюзом заявил, что отношений между Россией и ЕС, по сути, уже нет. По его словам, Россия видит, что в ЕС идут мероприятия на тему того, как получше «расчленить» и уничтожить ее. По мнению дипломата, заявления Евросоюза о добрососедстве и партнерстве с Россией были ни чем иным, как способом прикрыть подготовку к конфронтации с Москвой руками Киева.