Российские военные корабли зашли в порт Саудовской Аравии впервые за 10 лет

4 января президент России Владимир Путин сообщил об отправлении в поход фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» совместно с отрядом кораблей Северного флота. Как пояснил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, фрегат пройдет Индийский и Атлантический океаны и зайдет в Средиземное море. Также уточнялось, что в 2021 г. корабль был доработан для применения гиперзвуковых ракет «Циркон».