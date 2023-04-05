Российские военные корабли зашли в порт Саудовской Аравии впервые за 10 лет
Фрегат «Адмирал Горшков» и танкер «Кама» Военно-морского флота (ВМФ) России зашли в порт Саудовской Аравии. Заход российских военных кораблей в саудовский порт произошел впервые за 10 лет, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление Северного морского флота.
Остановка в порту Джидда была совершена для пополнения запасов топлива и продовольствия, следует из сообщения.
4 января президент России Владимир Путин сообщил об отправлении в поход фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» совместно с отрядом кораблей Северного флота. Как пояснил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, фрегат пройдет Индийский и Атлантический океаны и зайдет в Средиземное море. Также уточнялось, что в 2021 г. корабль был доработан для применения гиперзвуковых ракет «Циркон».
В середине марта в акватории Аравийского моря прошли трехсторонние военно-морские учения России, Китая и Ирана. Тогда же в пресс-службе министерства обороны России рассказали, что на этих учениях страна будет представлена отрядом кораблей Северного флота в составе «Адмирала Горшкова» и «Камы».
С 17 по 26 февраля также прошли маневры в прибрежных районах провинции ЮАР Квазулу-Наталь в рамках совместных учений РФ, Китая и ЮАР. Тогда были задействованы корабли российского Северного морского флота, а также три китайских и один южноафриканский корабль.