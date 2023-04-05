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МИД заявил о попытках Киева воздействовать на российские гражданские спутники связи

Ведомости

Киев при участии специалистов ряда зарубежных стран предпринимает попытки воздействия на российские гражданские спутники связи, Москва вправе ответить на это, заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Киевский режим при участии специалистов ряда иностранных государств предпринимает попытки воздействия на российские гражданские спутники связи. Это является запредельным нарушением международного права. Российская сторона вправе ответить подобающим образом. Все необходимые возможности для этого имеются», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в феврале заместитель главы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что объекты гражданской инфраструктуры в космосе, используемые США и их союзниками в ходе конфликта на Украине в военных целях, могут стать законной целью для ответного удара. «Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том смысле коммерческой инфраструктуры, в военных целях... Такая "квазигражданская" космическая инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», – пояснил он.

5 апреля на заседании Совбеза по вопросам обеспечения правопорядка и общественной безопасности в новых регионах президент России Владимир Путин заявил, что при организации терактов и диверсий на территории России Украина использует потенциал западных спецслужб. По его словам, украинская сторона подвергает обстрелам города и поселки в новых российских регионах, а также регулярно проводит теракты против российских правоохранителей, представителей власти, журналистов, общественников и др.

Ранее по теме: МИД предупредил о возможности ответного удара по используемым ВСУ объектам в космосе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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