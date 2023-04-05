МИД заявил о попытках Киева воздействовать на российские гражданские спутники связи

Ранее в феврале заместитель главы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что объекты гражданской инфраструктуры в космосе, используемые США и их союзниками в ходе конфликта на Украине в военных целях, могут стать законной целью для ответного удара. «Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том смысле коммерческой инфраструктуры, в военных целях... Такая "квазигражданская" космическая инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», – пояснил он.