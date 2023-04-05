Путин: Киев использует потенциал спецслужб Запада при подготовке терактов в РФ
При организации терактов и диверсий на территории России Украина использует потенциал западных спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза по вопросам обеспечения правопорядка и общественной безопасности в новых регионах.
По его словам, украинская сторона подвергает обстрелам города и поселки в новых российских регионах, а также регулярно проводит теракты против российских правоохранителей, представителей власти, журналистов, общественников и др.
«Причем неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов, но и совершают преступления в других регионах. Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб», – рассказал Путин.
Вечером 2 апреля произошел теракт в баре «Патриот» на Университетской набережной Санкт-Петербурга, где проходил творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина). В результате Татарский погиб. Подозреваемую Дарью Трепову задержали 3 апреля, а 4 апреля ее отправили под арест.
Ей инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (теракт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой). Национальный антитеррористический комитет (НАК) обвинил в причастности к теракту спецслужбы Украины и агентов из числа сторонников ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован).