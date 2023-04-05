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Путин: Киев использует потенциал спецслужб Запада при подготовке терактов в РФ

Ведомости

При организации терактов и диверсий на территории России Украина использует потенциал западных спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза по вопросам обеспечения правопорядка и общественной безопасности в новых регионах.

По его словам, украинская сторона подвергает обстрелам города и поселки в новых российских регионах, а также регулярно проводит теракты против российских правоохранителей, представителей власти, журналистов, общественников и др.

«Причем неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов, но и совершают преступления в других регионах. Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб», – рассказал Путин.

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Вечером 2 апреля произошел теракт в баре «Патриот» на Университетской набережной Санкт-Петербурга, где проходил творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина). В результате Татарский погиб. Подозреваемую Дарью Трепову задержали 3 апреля, а 4 апреля ее отправили под арест.

Ей инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (теракт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой). Национальный антитеррористический комитет (НАК) обвинил в причастности к теракту спецслужбы Украины и агентов из числа сторонников ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных