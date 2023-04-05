Путин: Киев использует потенциал спецслужб Запада при подготовке терактов в РФ

«Причем неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов, но и совершают преступления в других регионах. Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб», – рассказал Путин.