Лукашенко призвал уничтожить все ядерное оружие
Все ядерное оружие в мире нужно вывести из стран, где оно размещено, и уничтожить. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона.
«Я с ним согласен. Поэтому надо выводить все ядерное оружие американцев из пяти или шести стран, где оно размещено. Я вообще в этом отношении радикален — считаю, что ядерное оружие надо в течение буквально некоторого времени свести в одну кучу и уничтожить», — отметил он.
Ранее сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что Париж выступает против размещения ядерного оружия в странах, которые не относятся к обладателям такого вида вооружений. Французский лидер также исключил возможность использования ядерного оружия в конфликте на Украине.
25 марта президент России Владимир Путин заявил о завершении постройки хранилища для тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии к июлю этого года. Президент отметил, что Москва не передает Минску ядерное оружие, а делает то, чем США занимаются уже много лет — размещением ТЯО на территории союзников и обучением их пилотов навыкам обращения с ним.
В размещении российского ядерного оружия в республике нет ничего необычного, указал российский президент, отметив, что в США делают то же самое в течение десятилетий: американское ядерное оружие разместили на территории стран НАТО в Европе. Россия уже передала республике комплекс «Искандер», который может быть носителем такого вооружения.
Ранее сегодня в Кремле заявили, что размещение ядерного оружия вызвано расширением присутствия НАТО у российских границ. 4 апреля в альянс вступила Финляндия.