В Кремле связали размещение ядерного оружия в Белоруссии с расширением НАТО
Размещение ядерного оружия на территории Белоруссии позволит сбалансировать всю архитектуру безопасности в Европе на фоне расширения НАТО в сторону границ России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты попросили его прокомментировать слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что заявление президента РФ Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии было сделано всего через несколько дней после того, как Москва и Пекин задекларировали, что они не будут размещать ядерное оружие за пределами своих границ.
Песков подчеркнул, что это НАТО расширяется в сторону российских границ, а не Россия размещает свою военную инфраструктуру у границ альянса.
«Идет движение в обратную сторону. Это движение доставляет нам хлопоты и переживания за нашу безопасность. Переживая за нашу безопасность, естественно, мы принимаем меры для того, чтобы ее обеспечить, и каждый раз, когда НАТО приближается в сторону наших границ, для того, чтобы снова сбалансировать всю архитектуру безопасности на континенте», – рассказал он.
4 апреля в состав НАТО вошла Финляндия, став 31-м участников альянса. Тогда министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении республики в альянс. В церемонии также приняли участие финский президент Саули Ниинистё и министр обороны страны Антти Кайкконен. В тот же день Песков заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический блок ведет к обострению ситуации в мире. Москва считает расширение альянса посягательством на безопасность и национальные интересы РФ, подчеркнул он. Песков добавил, что такие шаги вынуждают Россию принимать меры по обеспечению безопасности страны.
25 марта президент России Владимир Путин заявил о завершении постройки хранилища для тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии к июлю этого года. Президент отметил, что Москва не передает Минску ядерное оружие, а делает то, чем США занимаются уже много лет – размещением ТЯО на территории союзников и обучением их пилотов навыкам обращения с ним.
В размещении российского ядерного оружия в республике нет ничего необычного, указал российский президент, отметив, что в США делают то же самое в течение десятилетий: американское ядерное оружие разместили на территории стран НАТО в Европе. Россия уже передала республике комплекс «Искандер», который может быть носителем такого вооружения.