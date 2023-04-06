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В Кремле связали размещение ядерного оружия в Белоруссии с расширением НАТО

Ведомости

Размещение ядерного оружия на территории Белоруссии позволит сбалансировать всю архитектуру безопасности в Европе на фоне расширения НАТО в сторону границ России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что заявление президента РФ Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии было сделано всего через несколько дней после того, как Москва и Пекин задекларировали, что они не будут размещать ядерное оружие за пределами своих границ.

Песков подчеркнул, что это НАТО расширяется в сторону российских границ, а не Россия размещает свою военную инфраструктуру у границ альянса.

«Идет движение в обратную сторону. Это движение доставляет нам хлопоты и переживания за нашу безопасность. Переживая за нашу безопасность, естественно, мы принимаем меры для того, чтобы ее обеспечить, и каждый раз, когда НАТО приближается в сторону наших границ, для того, чтобы снова сбалансировать всю архитектуру безопасности на континенте», – рассказал он.

4 апреля в состав НАТО вошла Финляндия, став 31-м участников альянса. Тогда министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении республики в альянс. В церемонии также приняли участие финский президент Саули Ниинистё и министр обороны страны Антти Кайкконен. В тот же день Песков заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический блок ведет к обострению ситуации в мире. Москва считает расширение альянса посягательством на безопасность и национальные интересы РФ, подчеркнул он. Песков добавил, что такие шаги вынуждают Россию принимать меры по обеспечению безопасности страны.

Ранее по теме: Россия готовится к размещению ядерного оружия в Белоруссии

25 марта президент России Владимир Путин заявил о завершении постройки хранилища для тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии к июлю этого года. Президент отметил, что Москва не передает Минску ядерное оружие, а делает то, чем США занимаются уже много лет – размещением ТЯО на территории союзников и обучением их пилотов навыкам обращения с ним.

В размещении российского ядерного оружия в республике нет ничего необычного, указал российский президент, отметив, что в США делают то же самое в течение десятилетий: американское ядерное оружие разместили на территории стран НАТО в Европе. Россия уже передала республике комплекс «Искандер», который может быть носителем такого вооружения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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