В Кремле связали размещение ядерного оружия в Белоруссии с расширением НАТО

«Идет движение в обратную сторону. Это движение доставляет нам хлопоты и переживания за нашу безопасность. Переживая за нашу безопасность, естественно, мы принимаем меры для того, чтобы ее обеспечить, и каждый раз, когда НАТО приближается в сторону наших границ, для того, чтобы снова сбалансировать всю архитектуру безопасности на континенте», – рассказал он.