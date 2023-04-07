Посол КНР в России призвал Запад прекратить давать указания Китаю по Украине

Действия Китая подверглись критике со стороны США в конце марта, когда Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом. В Белом доме заявили, что Китай не является беспристрастной стороной в ситуации вокруг Украины, поскольку Пекин «не осудил» проведение спецоперации и не отказался от покупки российских энергоресурсов. В Вашингтоне также обратили внимание, что Си Цзиньпин еще ни разу не говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого в китайском МИДе подчеркнули, что Пекин «поддерживает контакты со всеми сторонами» конфликта.