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Экс-кандидата в президенты Белоруссии Цепкало заочно приговорили к 17 годам колонии

Ведомости

Минский областной суд заочно приговорил бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, пишет «БелТА».

Помимо этого, суд постановил взыскать штраф с Цепкало в размере 20 000 белорусских рублей (около 649 000 российских рублей) в пользу Парка высоких технологий, одним из основателей которого является Цепкало. Изначально гособвинитель просил для Цепкало 19 лет лишения свободы, а также штраф. 

По версии следствия, находясь на должности директора администрации Парка высоких технологий, Цепкало получил взятку в размере 151 715 евро за выбор определенного субъекта хозяйствования генподрядчиком по строительству одного из объектов учреждения. В результате деньги были переведены на счет подконтрольной Цепкало компании, которая была зарегистрирована на Кипре. 

Как пишут «РИА Новости», бывший кандидат в президенты был обвинен в клевете в отношении действующего главы государства Александра Лукашенко, и в дискредитации Белоруссии, а также в призывах к введению санкций и другим действиям, которые могли навредить нацбезопасности республики. Цепкало также обвиняется в создании экстремистского формирования и финансировании экстремистской деятельности. 

Сейчас Цепкало вместе со своей семьей находится за пределами Белоруссии. Уточняется, что он уехал из страны в июле 2020 г. после того, как ему отказали в регистрации на участие в выборах. Тогда ЦИК Белоруссии объяснил это недобором подписей. Цепкало пытался обжаловать решение ЦИК Белоруссии в Верховном суде, однако суд отказал в удовлетворении жалобы. В феврале 2021 г. Белоруссия направила в Латвию запрос на выдачу Цепкало. 

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Выборы на пост президента республики прошли 9 августа 2020 г. В результате победил Лукашенко, набрав 80,08% голосов. Его главный соперник Светлана Тихановская получила 10,09% голосов. Оппозиция не признала результатов голосования, заявив, что на выборах победила Тихановская, и потребовала провести новые выборы. После выборов в стране начались массовые акции протеста и столкновения с силовиками, которые продолжались несколько месяцев. Сама Тихановская после этого переехала в Литву, откуда она сейчас ведет оппозиционную деятельность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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