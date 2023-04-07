Экс-кандидата в президенты Белоруссии Цепкало заочно приговорили к 17 годам колонии

Сейчас Цепкало вместе со своей семьей находится за пределами Белоруссии. Уточняется, что он уехал из страны в июле 2020 г. после того, как ему отказали в регистрации на участие в выборах. Тогда ЦИК Белоруссии объяснил это недобором подписей. Цепкало пытался обжаловать решение ЦИК Белоруссии в Верховном суде, однако суд отказал в удовлетворении жалобы. В феврале 2021 г. Белоруссия направила в Латвию запрос на выдачу Цепкало.