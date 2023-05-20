Минобороны сообщило о полном взятии Артемовска

Минобороны сообщило о полном взятии АртемовскаБои за этот город шли много месяцев
В результате наступательных действий штурмовых отрядов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск «завершено освобождение города Артемовск». О взятии Артемовска (другое название – Бахмут) сообщило в ночь с 20 на 21 мая Минобороны России в своем Telegram-канале.
До этого 20 мая о том, что российские силы установили полный контроль над Бухмутом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Сегодня в 12 часов полностью был взят Бахмут – последний участок так называемой многоэтажки "Самолета" (укрепрайон украинской армии)», – заявил он в видеообращении, которое опубликовала его пресс-служба.
Уже после этого глава Крыма Сергей Аксенов назвал в своем Telegram-канале 20 мая днем «славы русского оружия» и «наших героев»: «Бойцов ЧВК "Вагнер", всех солдат и офицеров Вооруженных сил Российской Федерации, которые принимали участие в операции по взятию города».
Украинская пропаганда «наверняка начнет рассказывать о том, что этот населенный пункт, который она еще совсем недавно называла “фортецией”, был на самом деле неважен в стратегическом плане», отметил Аксенов.
«Но факты – упрямая вещь, а правда в долгосрочной перспективе всегда побеждает пропаганду, – добавил глава Крыма. – Эта правда заключается в том, что «бахмутская мясорубка» перемолола десятки тысяч солдат ВСУ».
Аксенов пообещал, что населенный пункт «будет возрожден», хотя к Крыму формального отношения он и не имеет. Бахмут находится на той части территории ДНР, которая контролировалась украинскими силами.
Прокомментировал взятие города и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Илон Маск, ты спрашивал меня о Бахмуте... Приезжай и посмотри сам», – ответил Медведев на прошлогоднее сообщение американского предпринимателя.
Осенью 2022 г., когда Медведев комментировал в Twitter отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, Маск, спросил у Медведева, «как дела» у российских сил в Бахмуте, бои за который к тому моменту шли уже несколько месяцев: с лета 2022 г.
Уже 18 мая врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что перспектива полного контроля Артемовска достаточно близка. Тогда Пушилин не уточнил точные сроки, когда город будет полностью под контролем российской армии, поскольку это зависит в том числе от противника.