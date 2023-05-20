Минобороны сообщило о полном взятии Артемовска

Осенью 2022 г., когда Медведев комментировал в Twitter отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, Маск, спросил у Медведева, «как дела» у российских сил в Бахмуте, бои за который к тому моменту шли уже несколько месяцев: с лета 2022 г.