В США достигли соглашения по потолку госдолга

Потолок госдолга, о котором пытались договориться власти США последние недели, – это легально закрепленный лимит заимствований, которые может накапливать государство. Он был впервые введен в 1917 г. в соответствии со вторым Законом об облигациях свободы (Second Liberty Bond Act). До появления потолка конгресс США был обязан одобрять каждый выпуск долговых обязательств в отдельном законодательном акте. Таким образом, потолок был призван сократить бюрократические издержки. По состоянию на 1939 г. потолок госдолга был установлен на уровне $45 млрд, со времен Второй мировой войны он был повышен более 100 раз. В октябре 2021 г. его подняли с $28,4 трлн до $28,9 трлн, в декабре 2021 г. – до $31,4 трлн.