В США достигли соглашения по потолку госдолга

В США достигли соглашения по потолку госдолгаОно подразумевает «историческое сокращение расходов»
Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти объявил о наличии принципиальной договоренности с Белым домом о предотвращении суверенного дефолта.
«Я только что разговаривал по телефону с президентом [Джо Байденом]. После того как он потерял время и месяцами отказывался вести переговоры, мы пришли к принципиальному соглашению, достойному американского народа», — написал конгрессмен в своем Twitter.
Текст соглашения о потолке госдолга появится завтра, 29 мая. Палата представителей проголосует в среду, 31 мая. По словам Маккарти, соглашение подразумевает «историческое сокращение расходов» и «реформы, которые выведут людей из нищеты».
Позже достижение договоренности по госдолгу подтвердил президент США Джо Байден в Twitter. Он назвал договоренность «хорошей новостью для американского народа», поскольку она предотвращает «катастрофический дефолт», спад в экономике, опустошение пенсионных счетов и потерю миллионов рабочих мест.
«Это важный шаг вперед, который позволяет сократить расходы, защищая важнейшие программы для работающих граждан и развивая экономику для всех», — написал он в своем Twitter.
О том, что дефолта в США не будет, Маккарти заявил еще 24 мая. Он заверил, что власти решат эту проблему, при этом спикер отмечал, что администрация президента и республиканцы еще не приблизились к общим договоренностям. За неделю до этого, 16 мая, спикер пообещал достижение договоренностей «к концу недели».
Палата представителей (нижняя палата парламента США) в конце апреля одобрила законопроект о повышении лимита госдолга, но при значительном ужесточении бюджетной политики, в том числе сокращении государственных расходов. В палате представителей республиканцы обладают большинством, чтобы закон прошел дальше, необходимо его утверждение в сенате, где в свою очередь преобладают демократы.
Законопроект, анонсированный спикером палаты Маккарти, предполагает повышение потолка на $1,5 трлн, но с параллельным сокращением расходов на $4,5 трлн. Демократы при этом предложение не поддержали.
7 мая министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что в начале июня США могут столкнуться с дефолтом, если в стране не будет принят законопроект о повышении потолка госдолга. Позже, 27 мая, Йеллен в письме конгрессу заявила, что минфин может оказаться не в состоянии обслуживать обязательства в полном объеме, если конгресс не расширит лимиты заимствований до 5 июня.
По словам Йеллен, 1 и 2 июня ожидаются запланированные платежи на сумму более $130 млрд, в их числе выплаты ветеранам и получателям социального обеспечения и медицинской помощи. Эти платежи оставят федеральное казначейство с «крайне низким уровнем ресурсов».
При этом ряд руководителей финансовых организаций и регуляторов усомнились в вероятности дефолта США. 25 мая с таким заявлением выступил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас, а на следующий день председатель Банка России Ксения Юдаева назвала дефолт США «гипотетическим сценарием». В тот же день директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева назвала госдолг США устойчивым, однако отметила, что для его снижения «необходимо сделать больше».
Потолок госдолга, о котором пытались договориться власти США последние недели, – это легально закрепленный лимит заимствований, которые может накапливать государство. Он был впервые введен в 1917 г. в соответствии со вторым Законом об облигациях свободы (Second Liberty Bond Act). До появления потолка конгресс США был обязан одобрять каждый выпуск долговых обязательств в отдельном законодательном акте. Таким образом, потолок был призван сократить бюрократические издержки. По состоянию на 1939 г. потолок госдолга был установлен на уровне $45 млрд, со времен Второй мировой войны он был повышен более 100 раз. В октябре 2021 г. его подняли с $28,4 трлн до $28,9 трлн, в декабре 2021 г. – до $31,4 трлн.