Александр Усс избран сенатором от Красноярского края

23 мая сенатор от заксобрания Красноярского края Валерий Семенов подал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом на новое место работы. Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Семенов может перейти на работу в правительство Красноярского края. По словам двух источников «Ведомостей», близких к руководству края, Семенов станет вице-премьером региона, по совместительству отвечающим за работу его постоянного представительства в Москве. Позже глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко рассказал, что Семенов может занять должность вице-губернатора края.