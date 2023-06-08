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Александр Усс избран сенатором от Красноярского края

Ведомости

Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс избран сенатором от региона. Об этом сообщил спикер законодательного собрания Красноярского края Алексей Додатко.

«Решение о наделении полномочий сенатора Российской Федерации – представителя от законодательного собрания Красноярского края принято», – сказал он (цит. по ТАСС).

Усс подал в отставку с поста губернатора Красноярского края 20 апреля. Врио губернатора региона был назначен бывший замминистра финансов Михаил Котюков.

«Ведомости» писали, что Усс может стать членом Советом Федерации от заксобрания Красноярского края после того, как получит мандат депутата заксобрания. 25 мая избирательная комиссия Красноярского края передала ему этот мандат.

23 мая сенатор от заксобрания Красноярского края Валерий Семенов подал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом на новое место работы. Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Семенов может перейти на работу в правительство Красноярского края. По словам двух источников «Ведомостей», близких к руководству края, Семенов станет вице-премьером региона, по совместительству отвечающим за работу его постоянного представительства в Москве. Позже глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко рассказал, что Семенов может занять должность вице-губернатора края.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных