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Александр Усс станет членом Совета Федерации от заксобрания Красноярского края

Бывший губернатор получит право на мандат как лидер списка «Единой России»
Александр Тихонов
Земляки уверены, что Александр Усс проявит себя и в Совете Федерации / Кирилл Кухмарь / ТАСС

Александр Усс, ушедший 20 апреля в отставку с поста губернатора Красноярского края, станет сенатором. Он пройдет в Совет Федерации (СФ) после получения мандата в региональном заксобрании, право на который он получит после отставки одного из избранных по списку депутатов, сообщил «Ведомостям» депутат Госдумы Виктор Зубарев, избранный от Красноярского края. «Александр Усс – лидер списка «Единой России» (на выборах в краевое заксобрание в 2021 г. губернатор возглавлял общерегиональную часть списка. – «Ведомости»), это самый реальный путь в СФ», – уверен Зубарев.

По словам депутата, в ближайшее время кто-то из заксобрания Красноярского края «перейдет в исполнительную власть [региона]». Имени будущего отставника Зубарев не уточнил. С неизбежностью перестановок в депутатском корпусе согласен красноярский политолог Василий Дамов. По его словам, некоторые из депутатов могут пригодиться назначенному накануне врио губернатора Красноярского края Михаилу Котюкову при формировании новой команды регионального правительства.

У Красноярского края появился новый местный губернатор

Александра Усса на этом посту сменил Михаил Котюков

Сам Усс пока не раскрывал планов на продолжение политической карьеры. Объявляя об отставке в своем Telegram-канале накануне, он сказал, что «получил предложение продолжить работу на федеральном уровне». «Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края», – уточнил экс-губернатор. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 апреля на вопрос, может ли Усс стать сенатором, ответил: «Мы не исключаем, что это может быть СФ». До избрания губернатором в 2018 г. Усс 19 лет возглавлял заксобрание Красноярского края.

Каждый регион имеет двух представителей в СФ – от законодательного и исполнительного органа власти. Правительство Красноярского края в верхней палате парламента представляет Андрей Клишас. От краевого заксобрания в СФ делегирован Валерий Семенов, занимающий этот пост с 2014 г. Чтобы Усс стал новым сенатором от регионального парламента, Семенов должен написать заявление о досрочном сложении полномочий.

СФ не то место, которое выбирают, чтобы «перезапускать карьеру», сказал «Ведомостям» политолог Михаил Виноградов. По его мнению, из бывших губернаторов, для которых уход в СФ не означал заката карьеры, можно вспомнить только Андрея Турчака, который с 2009 по 2017 г. возглавлял Псковскую область. «Но он получил и пост первого зампреда СФ, и дополнительную должность вне палаты», – говорит эксперт.

Тем временем Котюков 21 апреля был представлен региональным властям. Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев отметил, что Усс много сделал для края в период работы губернатором, а затем зачитал указ главы государства о назначении Котюкова. Сам врио губернатора сообщил, что своими первоочередными задачами видит вопросы инфраструктуры и социальной поддержки семей участников специальной военной операции. Также он объявил о планах участвовать в выборах главы региона, которые пройдут 10 сентября.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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