Александр Усс станет членом Совета Федерации от заксобрания Красноярского края

Александр Усс станет членом Совета Федерации от заксобрания Красноярского краяБывший губернатор получит право на мандат как лидер списка «Единой России»
Александр Усс, ушедший 20 апреля в отставку с поста губернатора Красноярского края, станет сенатором. Он пройдет в Совет Федерации (СФ) после получения мандата в региональном заксобрании, право на который он получит после отставки одного из избранных по списку депутатов, сообщил «Ведомостям» депутат Госдумы Виктор Зубарев, избранный от Красноярского края. «Александр Усс – лидер списка «Единой России» (на выборах в краевое заксобрание в 2021 г. губернатор возглавлял общерегиональную часть списка. – «Ведомости»), это самый реальный путь в СФ», – уверен Зубарев.
По словам депутата, в ближайшее время кто-то из заксобрания Красноярского края «перейдет в исполнительную власть [региона]». Имени будущего отставника Зубарев не уточнил. С неизбежностью перестановок в депутатском корпусе согласен красноярский политолог Василий Дамов. По его словам, некоторые из депутатов могут пригодиться назначенному накануне врио губернатора Красноярского края Михаилу Котюкову при формировании новой команды регионального правительства.
Сам Усс пока не раскрывал планов на продолжение политической карьеры. Объявляя об отставке в своем Telegram-канале накануне, он сказал, что «получил предложение продолжить работу на федеральном уровне». «Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края», – уточнил экс-губернатор. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 апреля на вопрос, может ли Усс стать сенатором, ответил: «Мы не исключаем, что это может быть СФ». До избрания губернатором в 2018 г. Усс 19 лет возглавлял заксобрание Красноярского края.
Каждый регион имеет двух представителей в СФ – от законодательного и исполнительного органа власти. Правительство Красноярского края в верхней палате парламента представляет Андрей Клишас. От краевого заксобрания в СФ делегирован Валерий Семенов, занимающий этот пост с 2014 г. Чтобы Усс стал новым сенатором от регионального парламента, Семенов должен написать заявление о досрочном сложении полномочий.
СФ не то место, которое выбирают, чтобы «перезапускать карьеру», сказал «Ведомостям» политолог Михаил Виноградов. По его мнению, из бывших губернаторов, для которых уход в СФ не означал заката карьеры, можно вспомнить только Андрея Турчака, который с 2009 по 2017 г. возглавлял Псковскую область. «Но он получил и пост первого зампреда СФ, и дополнительную должность вне палаты», – говорит эксперт.
Тем временем Котюков 21 апреля был представлен региональным властям. Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев отметил, что Усс много сделал для края в период работы губернатором, а затем зачитал указ главы государства о назначении Котюкова. Сам врио губернатора сообщил, что своими первоочередными задачами видит вопросы инфраструктуры и социальной поддержки семей участников специальной военной операции. Также он объявил о планах участвовать в выборах главы региона, которые пройдут 10 сентября.