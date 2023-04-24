Александр Усс станет членом Совета Федерации от заксобрания Красноярского края

Сам Усс пока не раскрывал планов на продолжение политической карьеры. Объявляя об отставке в своем Telegram-канале накануне, он сказал, что «получил предложение продолжить работу на федеральном уровне». «Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края», – уточнил экс-губернатор. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 апреля на вопрос, может ли Усс стать сенатором, ответил: «Мы не исключаем, что это может быть СФ». До избрания губернатором в 2018 г. Усс 19 лет возглавлял заксобрание Красноярского края.