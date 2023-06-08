Посол КНДР передал руководству РФ поздравление от Ким Чен Ына по случаю Дня России

7 октября 2022 г. Ким Чен Ын поздравил Путина с 70-летием. Лидер КНРД высоко отметил заслуги главы государства в построении сильной России и защите ее достоинства и коренных интересов, преодолевая вызовы западных стран. «Рад тому, что беспрецедентно усиливаются взаимная поддержка и сотрудничество между двумя странами в борьбе за дальнейшее развитие традиционных корейско-российских отношений дружбы и сотрудничества», – отмечал он.