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Посол КНДР передал руководству РФ поздравление от Ким Чен Ына по случаю Дня России

Ведомости

Посол Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Москве Син Хон Чхоль в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко передал российскому руководству поздравительные послания от лидера КНДР Ким Чен Ына по случаю Дня России, который празднуется 12 июня. Об этом сообщил МИД РФ.

«8 июня состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Российской Федерации А. Ю. Руденко с послом Корейской Народно- Демократической Республики в Москве Син Хон Чхолем, передавшим поздравительные послания лидера КНДР в адрес российского руководства в связи с наступающим Днем России», – говорится в сообщении министерства.

В МИДе также уточнили, что Руденко и Син Хон Чхоль обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия и обменялись оценками текущей ситуации на Корейском полуострове.

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12 июня прошлого года по случаю Дня России Ким Чен Ын отправил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путин. В ней лидер КНДР выразил поддержку российскому народу и ее лидеру. Ким Чен Ын также выразил надежду, что сотрудничество России и КНДР будет в будущем укрепляться.

7 октября 2022 г. Ким Чен Ын поздравил Путина с 70-летием. Лидер КНРД высоко отметил заслуги главы государства в построении сильной России и защите ее достоинства и коренных интересов, преодолевая вызовы западных стран. «Рад тому, что беспрецедентно усиливаются взаимная поддержка и сотрудничество между двумя странами в борьбе за дальнейшее развитие традиционных корейско-российских отношений дружбы и сотрудничества», – отмечал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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