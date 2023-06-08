Роскомнадзор ограничил доступ ко всем сайтам «ОВД-инфо»

Минюст включил «ОВД-инфо» в реестр иноагентов в сентябре 2021 г. В декабре того же года Луховицкий суд Московской области признал запрещенной информацию, размещенную на сайте организации, и вынес решение заблокировать его, сообщали в Роскомнадзоре. В ведомстве пояснили, что работа «ОВД-инфо» «направлена на пропаганду терроризма и экстремизма» на территории России.