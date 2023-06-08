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Роскомнадзор ограничил доступ ко всем сайтам «ОВД-инфо»

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Роскомнадзор заблокировал на территории России все сайты «ОВД-инфо» (признан в РФ иностранным агентом), следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам в интернете.

В пресс-службе Роскомнадзора пояснили ТАСС, что доступ к ресурсам был ограничен по запросу Минюста России в соответствии с ч. 4 ст. 12 ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». 

В Telegram-канале «ОВД-инфо» уточнили, что ведомство заблокировало все три сайта организации. Доступ к основному сайту «ОВД-инфо» был ограничен еще в декабре 2021 г. 8 июня Роскомнадзор заблокировал ресурсы «Новости» и «Правовые инструкции и разборы законов».

Минюст включил «ОВД-инфо» в реестр иноагентов в сентябре 2021 г. В декабре того же года Луховицкий суд Московской области признал запрещенной информацию, размещенную на сайте организации, и вынес решение заблокировать его, сообщали в Роскомнадзоре. В ведомстве пояснили, что работа «ОВД-инфо» «направлена на пропаганду терроризма и экстремизма» на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных