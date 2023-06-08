Роскомнадзор ограничил доступ ко всем сайтам «ОВД-инфо»
Роскомнадзор заблокировал на территории России все сайты «ОВД-инфо» (признан в РФ иностранным агентом), следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам в интернете.
В пресс-службе Роскомнадзора пояснили ТАСС, что доступ к ресурсам был ограничен по запросу Минюста России в соответствии с ч. 4 ст. 12 ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
В Telegram-канале «ОВД-инфо» уточнили, что ведомство заблокировало все три сайта организации. Доступ к основному сайту «ОВД-инфо» был ограничен еще в декабре 2021 г. 8 июня Роскомнадзор заблокировал ресурсы «Новости» и «Правовые инструкции и разборы законов».
Минюст включил «ОВД-инфо» в реестр иноагентов в сентябре 2021 г. В декабре того же года Луховицкий суд Московской области признал запрещенной информацию, размещенную на сайте организации, и вынес решение заблокировать его, сообщали в Роскомнадзоре. В ведомстве пояснили, что работа «ОВД-инфо» «направлена на пропаганду терроризма и экстремизма» на территории России.