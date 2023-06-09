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Пушилин пообещал восстановить завод шампанских вин в Артемовске

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Завод шампанских вин в Артемовске вновь заработает после восстановления города. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Часть производственных <...> мощностей сохранилось, поэтому предприятие будет абсолютно точно работать. Понятное дело, что не завтра и не послезавтра, а после того, как и Артемовск будет восстановлен», – уточнил он.

Пушилин добавил, что в городе будет возобновлена работа и других предприятий.

Артемовский завод шампанских вин (Artwinery) был крупнейшим предприятием по производству игристого вина классическим методом в Восточной Европе и единственным на Украине, утверждается на сайте компании.

Завод был основан в Артемовске в 1950 г., продукция выходила под брендом «Советское шампанское». После распада СССР в 1991 г. компания начала производить игристые вина под собственными торговыми марками «Артемовское» и «Крым».

В апреле этого года Пушилин сообщил, что, согласно документам, найденным на заводе, основным учредителем и акционером предприятия является жена бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина.

20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о взятии Артемовска. В ночь на 21 мая переход города под контроль России подтвердили в Минобороны РФ. Президент России Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и российских военных со взятием Артемовска. В конце мая Пушилин подчеркнул, что в городе будет восстановлено не только жилье, но и рабочие места и социальная инфраструктура.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных