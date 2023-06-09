Пушилин пообещал восстановить завод шампанских вин в Артемовске
Завод шампанских вин в Артемовске вновь заработает после восстановления города. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Часть производственных <...> мощностей сохранилось, поэтому предприятие будет абсолютно точно работать. Понятное дело, что не завтра и не послезавтра, а после того, как и Артемовск будет восстановлен», – уточнил он.
Пушилин добавил, что в городе будет возобновлена работа и других предприятий.
Артемовский завод шампанских вин (Artwinery) был крупнейшим предприятием по производству игристого вина классическим методом в Восточной Европе и единственным на Украине, утверждается на сайте компании.
Завод был основан в Артемовске в 1950 г., продукция выходила под брендом «Советское шампанское». После распада СССР в 1991 г. компания начала производить игристые вина под собственными торговыми марками «Артемовское» и «Крым».
В апреле этого года Пушилин сообщил, что, согласно документам, найденным на заводе, основным учредителем и акционером предприятия является жена бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина.
20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о взятии Артемовска. В ночь на 21 мая переход города под контроль России подтвердили в Минобороны РФ. Президент России Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и российских военных со взятием Артемовска. В конце мая Пушилин подчеркнул, что в городе будет восстановлено не только жилье, но и рабочие места и социальная инфраструктура.