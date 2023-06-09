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В Женеве стартовали консультации России и ООН по зерновой сделке

Ведомости

В Женеве начались переговоры России и ООН по вопросам зерновой сделки. Об этом сообщили в пресс-службе постоянного представительства России при ООН и других международных организациях в Женеве.

Российскую делегацию возглавляет замминистра иностранных дел Сергей Вершинин. От ООН в консультациях участвует генеральный секретарь конференции Всемирной организации по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспен.

«[Делегации] начинают консультации по реализации Меморандума о взаимопонимании между Россией и ООН по продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки», – сказано в сообщении постпредства.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется. Сейчас действие зерновой сделки продлено до 17 июля.

Ранее по теме: Взрыв аммиакопровода Тольятти – Одесса минимизирует шансы на продление зерновой сделки

8 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что подрыв украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) аммиакопровода Тольятти – Одесса усложнит продление сделки. «Вы знаете, что эта тема фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась нас. Поэтому скажем так: это еще один весьма усложняющий ситуацию в плане продолжения сделки момент», – сказал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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