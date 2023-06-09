В Женеве стартовали консультации России и ООН по зерновой сделке

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется. Сейчас действие зерновой сделки продлено до 17 июля.