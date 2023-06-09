В Женеве стартовали консультации России и ООН по зерновой сделке
В Женеве начались переговоры России и ООН по вопросам зерновой сделки. Об этом сообщили в пресс-службе постоянного представительства России при ООН и других международных организациях в Женеве.
Российскую делегацию возглавляет замминистра иностранных дел Сергей Вершинин. От ООН в консультациях участвует генеральный секретарь конференции Всемирной организации по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспен.
«[Делегации] начинают консультации по реализации Меморандума о взаимопонимании между Россией и ООН по продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки», – сказано в сообщении постпредства.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется. Сейчас действие зерновой сделки продлено до 17 июля.
8 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что подрыв украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) аммиакопровода Тольятти – Одесса усложнит продление сделки. «Вы знаете, что эта тема фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась нас. Поэтому скажем так: это еще один весьма усложняющий ситуацию в плане продолжения сделки момент», – сказал он.