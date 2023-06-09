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Эстония запретила въезд патриарху Кириллу

Ведомости

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна запретил въезд в страну 58 гражданам России, включая патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом говорится в сообщении эстонского МИДа. 

Глава МИД Эстонии назвал патриарха «крупнейшим сторонником [президента РФ Владимира] Путина». Также причиной его внесения в санкционные списки стала поддержка спецоперации на Украине. Цахкна подчеркнул, что «в Эстонии не рады» людям с такой позицией. 

Помимо патриарха Кирилла в список попали девять граждан РФ, связанных с делом против политика Владимира Кара-Мурзы (признан в России иноагентом), и лица из «списка Магнитского».

5 июня Евросоюз ввел санкции в отношении девяти граждан России в связи с нарушением прав человека. Под ограничения попали замминистра юстиции Олег Свириденко, следователи, судьи и сотрудник ФСИН. В документе уточняется, что санкции введены в связи с делом и приговором, вынесенным Кара-Мурзе. 

В конце апреля санкции против патриарха Кирилла также ввела Чехия. Речь идет о запрете въезда в страну и заморозке любого имущества в республике. Летом 2022 г. руководитель Русской православной церкви попал под ограничения Великобритании и Канады. Патриарх Кирилл назвал такое решение «беспрецедентным» и указал на слабость «позиции изоляционизма».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных