Эстония запретила въезд патриарху Кириллу

В конце апреля санкции против патриарха Кирилла также ввела Чехия. Речь идет о запрете въезда в страну и заморозке любого имущества в республике. Летом 2022 г. руководитель Русской православной церкви попал под ограничения Великобритании и Канады. Патриарх Кирилл назвал такое решение «беспрецедентным» и указал на слабость «позиции изоляционизма».