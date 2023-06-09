Эстония запретила въезд патриарху Кириллу
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна запретил въезд в страну 58 гражданам России, включая патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом говорится в сообщении эстонского МИДа.
Глава МИД Эстонии назвал патриарха «крупнейшим сторонником [президента РФ Владимира] Путина». Также причиной его внесения в санкционные списки стала поддержка спецоперации на Украине. Цахкна подчеркнул, что «в Эстонии не рады» людям с такой позицией.
Помимо патриарха Кирилла в список попали девять граждан РФ, связанных с делом против политика Владимира Кара-Мурзы (признан в России иноагентом), и лица из «списка Магнитского».
5 июня Евросоюз ввел санкции в отношении девяти граждан России в связи с нарушением прав человека. Под ограничения попали замминистра юстиции Олег Свириденко, следователи, судьи и сотрудник ФСИН. В документе уточняется, что санкции введены в связи с делом и приговором, вынесенным Кара-Мурзе.
В конце апреля санкции против патриарха Кирилла также ввела Чехия. Речь идет о запрете въезда в страну и заморозке любого имущества в республике. Летом 2022 г. руководитель Русской православной церкви попал под ограничения Великобритании и Канады. Патриарх Кирилл назвал такое решение «беспрецедентным» и указал на слабость «позиции изоляционизма».