Набиуллина заявила об отсутствии причин для включения России в черный список ФАТФ

24 февраля 2023 г. ФАТФ приостановила членство России в организации. В ФАТФ заявили, что действия Росси якобы противоречат принципам организации и представляют собой «грубое нарушение обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению». В Росфинмониторинге назвали это решение политизированным, добавив, что оно не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. В 2022 г. глава ведомства Юрий Чиханчин рассказывал, что Россию безуспешно пытались исключить из состава группы.