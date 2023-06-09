Набиуллина заявила об отсутствии причин для включения России в черный список ФАТФ
Объективных причин для включения России в серый или черный списки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force; ФАТФ) нет. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
Набиуллина уточнила, что в 2019 г. Россия со стороны ФАТФ получила высокие оценки после проверки антиотмывочной системы, которая продолжает эффективно работать. «И, конечно, для того, чтобы включать в серый или черный список, нужны какие-то существенные структурные недостатки в функционировании этой антиотмывочной системы. На наш взгляд, никаких объективных причин для этого нет», – считает Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»).
Председатель ЦБ допускает, что может быть принято политически мотивированное решение о включении России в черный список. Если такое решение будет принято, то оно повлечет негативные последствия, усложнятся системы расчетов, так как увеличатся сроки комплаенс-процедуры в международных расчетах, уточнила Набиуллина.
24 февраля 2023 г. ФАТФ приостановила членство России в организации. В ФАТФ заявили, что действия Росси якобы противоречат принципам организации и представляют собой «грубое нарушение обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению». В Росфинмониторинге назвали это решение политизированным, добавив, что оно не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. В 2022 г. глава ведомства Юрий Чиханчин рассказывал, что Россию безуспешно пытались исключить из состава группы.
В мае в Росфинмониторинге рассказывали, что ведомство столкнулось с проблемами в получении данных от других стран для расследования дел об отмывании преступных доходов и финансировании терроризма.