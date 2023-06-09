Газета
Политика

Набиуллина заявила об отсутствии причин для включения России в черный список ФАТФ

Ведомости

Объективных причин для включения России в серый или черный списки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force; ФАТФ) нет. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Набиуллина уточнила, что в 2019 г. Россия со стороны ФАТФ получила высокие оценки после проверки антиотмывочной системы, которая продолжает эффективно работать. «И, конечно, для того, чтобы включать в серый или черный список, нужны какие-то существенные структурные недостатки в функционировании этой антиотмывочной системы. На наш взгляд, никаких объективных причин для этого нет», – считает Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»).

Председатель ЦБ допускает, что может быть принято политически мотивированное решение о включении России в черный список. Если такое решение будет принято, то оно повлечет негативные последствия, усложнятся системы расчетов, так как увеличатся сроки комплаенс-процедуры в международных расчетах, уточнила Набиуллина.

24 февраля 2023 г. ФАТФ приостановила членство России в организации. В ФАТФ заявили, что действия Росси якобы противоречат принципам организации и представляют собой «грубое нарушение обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению». В Росфинмониторинге назвали это решение политизированным, добавив, что оно не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. В 2022 г. глава ведомства Юрий Чиханчин рассказывал, что Россию безуспешно пытались исключить из состава группы.

В мае в Росфинмониторинге рассказывали, что ведомство столкнулось с проблемами в получении данных от других стран для расследования дел об отмывании преступных доходов и финансировании терроризма.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных