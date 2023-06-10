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Сальдо сообщил о гибели женщины после ударов по ПВР на Арабатской стрелке

Ведомости

В результате ударов по пунктам временного размещения (ПВР) на Арабатской стрелке погибла женщина, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Он уточнил, что удары наносились около 5 утра, предположительно, британскими ракетами Storm Shadow. В результате обстрелов села Железный Порт были разрушен отель «Позитив».

«Точечные удары наносятся английскими ракетами, поставленными киевскому режиму для «мира» по гражданской инфраструктуре. Они преследуют первых лиц Херсонской области и терроризируют население, но мы не сдаемся! Вы нас не достанете. Каждого из вас настигнет возмездие. Очень скоро», – написал Сальдо.

9 июня врио губернатора сообщал, что в результате обстрела детского лагеря «Днепряны» в Херсонской области ракетами Storm Shadow один человек погиб, еще один был ранен. По его словам, было три ракеты, одну удалось сбить, но две все-таки достигли цели. По данным властей, ракеты изначально летели на Бердянск, но потом «были специально перенацелены на детский лагерь». Сальдо также добавил, что уже начался летний оздоровительный сезон для школьников. В тот же день в администрации Херсонской области сообщили, что на Арабатской стрелке находятся исключительно гражданские объекты. В пансионатах временно размещены мирные жители, эвакуированные из Херсона, и пострадавшие от разрушения плотины Каховской ГЭС.

8 июня Сальдо сообщал, что после разрушения плотины, которое произошло 6 июня, из Херсонской области эвакуировали 5000 человек, в том числе 178 детей и 62 маломобильных гражданина. В ПВР были размещены около 1000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных