Сальдо сообщил о гибели женщины после ударов по ПВР на Арабатской стрелке
В результате ударов по пунктам временного размещения (ПВР) на Арабатской стрелке погибла женщина, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Он уточнил, что удары наносились около 5 утра, предположительно, британскими ракетами Storm Shadow. В результате обстрелов села Железный Порт были разрушен отель «Позитив».
«Точечные удары наносятся английскими ракетами, поставленными киевскому режиму для «мира» по гражданской инфраструктуре. Они преследуют первых лиц Херсонской области и терроризируют население, но мы не сдаемся! Вы нас не достанете. Каждого из вас настигнет возмездие. Очень скоро», – написал Сальдо.
9 июня врио губернатора сообщал, что в результате обстрела детского лагеря «Днепряны» в Херсонской области ракетами Storm Shadow один человек погиб, еще один был ранен. По его словам, было три ракеты, одну удалось сбить, но две все-таки достигли цели. По данным властей, ракеты изначально летели на Бердянск, но потом «были специально перенацелены на детский лагерь». Сальдо также добавил, что уже начался летний оздоровительный сезон для школьников. В тот же день в администрации Херсонской области сообщили, что на Арабатской стрелке находятся исключительно гражданские объекты. В пансионатах временно размещены мирные жители, эвакуированные из Херсона, и пострадавшие от разрушения плотины Каховской ГЭС.
8 июня Сальдо сообщал, что после разрушения плотины, которое произошло 6 июня, из Херсонской области эвакуировали 5000 человек, в том числе 178 детей и 62 маломобильных гражданина. В ПВР были размещены около 1000 человек.