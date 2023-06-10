Сальдо сообщил о гибели женщины после ударов по ПВР на Арабатской стрелке

9 июня врио губернатора сообщал, что в результате обстрела детского лагеря «Днепряны» в Херсонской области ракетами Storm Shadow один человек погиб, еще один был ранен. По его словам, было три ракеты, одну удалось сбить, но две все-таки достигли цели. По данным властей, ракеты изначально летели на Бердянск, но потом «были специально перенацелены на детский лагерь». Сальдо также добавил, что уже начался летний оздоровительный сезон для школьников. В тот же день в администрации Херсонской области сообщили, что на Арабатской стрелке находятся исключительно гражданские объекты. В пансионатах временно размещены мирные жители, эвакуированные из Херсона, и пострадавшие от разрушения плотины Каховской ГЭС.