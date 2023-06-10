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Минобороны: Украина за сутки потеряла четыре танка Leopard

Ведомости

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях украинские войска потеряли четыре танка Leopard и пять БМП Bradley, попытки наступления были безуспешными, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, в районах ДНР и Запорожской области противник за последние сутки предпринял три безуспешные атаки, все они были отражены «мужественными и решительными действиями» подразделений группировки войск «Восток».

«Общие потери украинских войск на данных направлениях за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley», – говорится в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

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Кроме того, ВСУ потеряли французскую артиллерийскую установку Cezar. В районах ЛНР и Харьковской области российские военные пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, добавили в Минобороны. 

Российское министерство в июне уже сообщало об уничтожении западных танков. Так, 6 июня стало известно о потере Украиной в ходе наступления на южнодонецком направлении 28 танков, в том числе восьми Leopard.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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