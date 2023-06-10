Минобороны: Украина за сутки потеряла четыре танка Leopard
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях украинские войска потеряли четыре танка Leopard и пять БМП Bradley, попытки наступления были безуспешными, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В частности, в районах ДНР и Запорожской области противник за последние сутки предпринял три безуспешные атаки, все они были отражены «мужественными и решительными действиями» подразделений группировки войск «Восток».
«Общие потери украинских войск на данных направлениях за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley», – говорится в ежедневной сводке о ходе спецоперации.
Кроме того, ВСУ потеряли французскую артиллерийскую установку Cezar. В районах ЛНР и Харьковской области российские военные пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, добавили в Минобороны.
Российское министерство в июне уже сообщало об уничтожении западных танков. Так, 6 июня стало известно о потере Украиной в ходе наступления на южнодонецком направлении 28 танков, в том числе восьми Leopard.