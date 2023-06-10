Зеленский подтвердил начало наступательных действий ВСУ

В тот же день в Пентагоне объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $2,1 млрд. Пакет будет включать «критически важные» средства противовоздушной обороны (ПВО), в том числе боеприпасы для комплексов Patriot, системы ПВО HAWK и ракеты, беспилотники Puma и др. 1 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США передали Украине почти 100% военной помощи, которую та запросила для проведения контрнаступления.