Великобритания выделит Киеву $20 млн гуманитарной помощи после разрушения ГЭС
Великобритания выделит Украине гуманитарную помощь в размере 16 млн фунтов стерлингов (около $20 млн) на ликвидацию последствий разрушения Каховской ГЭС, сообщается на сайте министерства иностранных дел Королевства.
Средства направят в том числе пострадавшим в результате прорыва плотины – речь идет о 32 000 человек, которые оказались в зоне подтопления. Средства распределят между тремя организациями: 10 млн фунтов стерлингов получил Красный Крест, 5 млн – Управление ООН по координации гуманитарных вопросов и 1 млн – Международная организация по миграции, сообщили в МИДе.
Кроме того, возглавляемый Великобританией Фонд партнерства за устойчивую Украину уже доставил в Херсон два спасательных катера и поисково-спасательное и травматологическое оборудование для оказания помощи в проведении спасательных операций. Ожидается, что оборудование начнет поступать Украине на следующей неделе.
«Помимо неотложных спасательных работ, финансирование поможет реагировать на продолжающиеся последствия наводнения, включая инфекционные заболевания, передающиеся через воду, потерю средств к существованию и риски, связанные с наземными минами», – говорится в сообщении.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал более 11 м. На территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области. Как сообщил сегодня врио губернатора региона Владимир Сальдо со ссылкой на предварительные расчеты гидрологов, река Днепр вернется в привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня. На утро 10 июня с затопленных территорий Херсонской области эвакуированы свыше 6000 человек.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.