Великобритания выделит Киеву $20 млн гуманитарной помощи после разрушения ГЭС

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал более 11 м. На территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области. Как сообщил сегодня врио губернатора региона Владимир Сальдо со ссылкой на предварительные расчеты гидрологов, река Днепр вернется в привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня. На утро 10 июня с затопленных территорий Херсонской области эвакуированы свыше 6000 человек.