Вершинин: ООН не удалось убедить ЕС подключить Россельхозбанк к SWIFT
ООН не смогла убедить Евросоюз переподключить Россельхозбанк к платежной системе SWIFT, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
«Существенный вопрос, который мы задавали, требовали, состоит в “реSWIFTинге” [переподключении к SWIFT] Россельхозбанка. По существу, сегодня в ООН признали, что такой “реSWIFTинг”, такие действия натыкаются на полную стену негатива со стороны тех, кто принимает решения в Евросоюзе и в других западных столицах», – сказа Вершинин (цитата по «РИА Новости»).
9 июня в Женеве прошли консультации по зерновой сделке между МИД России и делегацией ООН, главой которой выступила генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан. Со стороны МИД РФ «было констатировано отсутствие прогресса по трем из пяти указанных задач», в частности, по подключению Россельхозбанка к SWIFT, а также в ситуации вокруг аммиакопровода Тольятти – Одесса, который был подорван украинской стороной 7 июня.
Ранее Вершинин заявил, что решение по продлению зерновой сделки будет приниматься только исходя из интересов России. «В любых обстоятельствах мы должны ориентироваться на четкое понимание интересов российской стороны. Поэтому именно этим мы будем руководствоваться», – уточнил замминистра.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется. В мае соглашение было продлено до 17 июля.