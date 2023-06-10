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Вершинин: ООН не удалось убедить ЕС подключить Россельхозбанк к SWIFT

Ведомости

ООН не смогла убедить Евросоюз переподключить Россельхозбанк к платежной системе SWIFT, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«Существенный вопрос, который мы задавали, требовали, состоит в “реSWIFTинге” [переподключении к SWIFT] Россельхозбанка. По существу, сегодня в ООН признали, что такой “реSWIFTинг”, такие действия натыкаются на полную стену негатива со стороны тех, кто принимает решения в Евросоюзе и в других западных столицах», – сказа Вершинин (цитата по «РИА Новости»).

9 июня в Женеве прошли консультации по зерновой сделке между МИД России и делегацией ООН, главой которой выступила генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан. Со стороны МИД РФ «было констатировано отсутствие прогресса по трем из пяти указанных задач», в частности, по подключению Россельхозбанка к SWIFT, а также в ситуации вокруг аммиакопровода Тольятти – Одесса, который был подорван украинской стороной 7 июня.

Ранее по теме: Взрыв аммиакопровода Тольятти – Одесса минимизирует шансы на продление зерновой сделки

Ранее Вершинин заявил, что решение по продлению зерновой сделки будет приниматься только исходя из интересов России. «В любых обстоятельствах мы должны ориентироваться на четкое понимание интересов российской стороны. Поэтому именно этим мы будем руководствоваться», – уточнил замминистра.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется. В мае соглашение было продлено до 17 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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