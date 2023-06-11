Тайвань зафиксировал приближение к острову четырех военных самолетов КНР
Министерство обороны Тайваня зафиксировало вылет четырех самолетов в сторону острова со стороны Китая. Об этом говорится на сайте ведомства.
«Было обнаружено в общей сложности четыре вылета самолетов, в том числе один пролет в воздушное пространство юго-запада [страны], и в общей сложности пять кораблей. Они продолжали работать в районе Тайваньского пролива», – говорится в сообщении. Тайваньское минобороны заверило, что использует «самолеты, корабли и береговые ракетные комплексы для тщательного наблюдения и реагирования».
Оборонное ведомство отмечает присутствие сил КНР рядом с островом регулярно, – 10 июня было зафиксировано пять китайских военных самолетов и пять кораблей, а 9 июня сообщалось о 37 вылетах боевых самолетов в сторону Тайваня.
Ситуация между Китаем и Тайванем обострилась после прибытия на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа 2022 г. Китайские власти выражали протест визиту американского чиновника. По словам Пелоси, таким образом она решила засвидетельствовать поддержку США демократии в Тайване.
15 августа официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что визит делегации конгрессменов США в Тайвань противоречит принципу «одного Китая». Представитель МИД КНР также отметил, что действия США дают «ошибочный сигнал сепаратистским силам на Тайване».
В конце октября президент России Владимир Путин обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине и обострении ситуации вокруг Тайваня. По его словам, визиты высокопоставленных лиц США на Тайвань воспринимаются Россией как провокация. В МИД КНР сообщили, что высоко ценят позицию Путина по этому вопросу.