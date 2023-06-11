Тайвань зафиксировал приближение к острову четырех военных самолетов КНР

«Было обнаружено в общей сложности четыре вылета самолетов, в том числе один пролет в воздушное пространство юго-запада [страны], и в общей сложности пять кораблей. Они продолжали работать в районе Тайваньского пролива», – говорится в сообщении. Тайваньское минобороны заверило, что использует «самолеты, корабли и береговые ракетные комплексы для тщательного наблюдения и реагирования».