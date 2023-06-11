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В Белгородской области восстановили движение поездов после схода грузовых вагонов

Ведомости

Движение поездов на перегоне Хлевище – Бирюч (Белгородская область) восстановлено, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги. Ранее там сошли 15 вагонов грузового поезда.

Пригородные поезда следуют согласно расписанию, уточнили в представительстве. При этом восстановительные работы продолжаются.

О сходе грузового состава в Алексеевском округе вечером 10 июня ранее сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, вагоны были пустые, пострадавших среди работников РЖД и жителей нет. В результате произошедшего движение пригородных поездов было приостановлено

«В результате происшествия маршрут пригородного поезда №6402 сообщением Валуйки – Алексеевка был сокращен до станции Бирюч, а также отменен пригородный поезд №6401 Алексеевка – Валуйки отправлением в 5:36. Организована доставка пассажиров (8 человек) автотранспортом», – добавили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.

Сам инцидент, по данным губернатора, произошел рядом с железнодорожной станцией. Грузовой состав направлялся до одного из предприятий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных