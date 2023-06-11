В Белгородской области восстановили движение поездов после схода грузовых вагонов

О сходе грузового состава в Алексеевском округе вечером 10 июня ранее сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, вагоны были пустые, пострадавших среди работников РЖД и жителей нет. В результате произошедшего движение пригородных поездов было приостановлено.