В Белгородской области восстановили движение поездов после схода грузовых вагонов
Движение поездов на перегоне Хлевище – Бирюч (Белгородская область) восстановлено, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги. Ранее там сошли 15 вагонов грузового поезда.
Пригородные поезда следуют согласно расписанию, уточнили в представительстве. При этом восстановительные работы продолжаются.
О сходе грузового состава в Алексеевском округе вечером 10 июня ранее сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, вагоны были пустые, пострадавших среди работников РЖД и жителей нет. В результате произошедшего движение пригородных поездов было приостановлено.
«В результате происшествия маршрут пригородного поезда №6402 сообщением Валуйки – Алексеевка был сокращен до станции Бирюч, а также отменен пригородный поезд №6401 Алексеевка – Валуйки отправлением в 5:36. Организована доставка пассажиров (8 человек) автотранспортом», – добавили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.
Сам инцидент, по данным губернатора, произошел рядом с железнодорожной станцией. Грузовой состав направлялся до одного из предприятий.