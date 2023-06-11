Гладков сообщил о приостановке движения поездов из-за схода грузовых вагонов
Движение пригородных поездов в Белгородской области было приостановлено после схода грузового состава. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Сошли с рельсов 15 железнодорожных вагонов. Они были пустые. Пострадавших среди работников РЖД и жителей нет. <...> Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение электричек и пригородных поездов. Надеюсь, что сотрудники РЖД быстро справятся с ситуацией и железнодорожное сообщение будет восстановлено», – написал губернатор у себя в Telegram-канале.
Ранее Гладков рассказал, что инцидент произошел рядом с железнодорожной станцией, состав направлялся до одного из предприятий.
В начале мая похожие ЧП случились в Брянской области. 1 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о схождении локомотива грузового состава на 136-м км железнодорожных путей Брянск – Унеча из-за срабатывания неустановленного взрывного устройства. На следующий день в регионе также сошли порядка 20 вагонов грузового поезда в результате подрыва взрывного устройства.