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Гладков сообщил о приостановке движения поездов из-за схода грузовых вагонов

Ведомости

Движение пригородных поездов в Белгородской области было приостановлено после схода грузового состава. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Сошли с рельсов 15 железнодорожных вагонов. Они были пустые. Пострадавших среди работников РЖД и жителей нет. <...> Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение электричек и пригородных поездов. Надеюсь, что сотрудники РЖД быстро справятся с ситуацией и железнодорожное сообщение будет восстановлено», – написал губернатор у себя в Telegram-канале.

Ранее Гладков рассказал, что инцидент произошел рядом с железнодорожной станцией, состав направлялся до одного из предприятий.

21 мая в Забайкалье сошли с рельсов 12 вагонов грузового состава на перегоне Куэнга – Приисковая. За несколько дней до этого, 18 мая, произошел сход с рельсов вагонов с зерном в Крыму. По версии Крымской железной дороги, сход поезда был вызван «вмешательством посторонних лиц».

В начале мая похожие ЧП случились в Брянской области. 1 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о схождении локомотива грузового состава на 136-м км железнодорожных путей Брянск – Унеча из-за срабатывания неустановленного взрывного устройства. На следующий день в регионе также сошли порядка 20 вагонов грузового поезда в результате подрыва взрывного устройства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных