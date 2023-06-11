Гладков сообщил о приостановке движения поездов из-за схода грузовых вагонов

«Сошли с рельсов 15 железнодорожных вагонов. Они были пустые. Пострадавших среди работников РЖД и жителей нет. <...> Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение электричек и пригородных поездов. Надеюсь, что сотрудники РЖД быстро справятся с ситуацией и железнодорожное сообщение будет восстановлено», – написал губернатор у себя в Telegram-канале.