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Москалькова поблагодарила Минобороны за возвращение из плена военных РФ

Ведомости

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны за возвращение из украинского плена российских военнослужащих. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Омбудсмен напомнила, что 11 июня в результате переговоров домой вернулись 94 российских военнослужащих, которым, как сообщило оборонное ведомство, в плену грозила смертельная опасность. В министерстве уточнили, что российские военные будут доставлены в медицинские учреждения для прохождения лечения и реабилитации.

«Спасибо Министерству обороны и всем, кто помог нашим ребятам вернуться домой!» – написала Москалькова.

Ранее по теме: Россия передала Венгрии группу украинских военнопленных из Закарпатья

Ранее в июне Россия передала Венгрии группу украинских солдат из Закарпатья, которые принимали участие в боевых действиях и попали в плен. Обмен состоялся при участии Русской православной церкви, сообщала пресс-служба РПЦ.

25 мая Москалькова сообщила, что ЧВК «Вагнер» провела обмен пленными с Украиной. 6 мая Министерство обороны России сообщило о возвращении из плена троих летчиков Воздушно-космических сил. До этого обмены пленными с украинской стороной проводились неоднократно. В частности, 26 апреля в оборонном министерстве рассказали о возвращении 40 военнослужащих, а 10 апреля стало известно, что в результате обмена с Украиной вернулись 106 российских военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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