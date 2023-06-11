Москалькова поблагодарила Минобороны за возвращение из плена военных РФ
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны за возвращение из украинского плена российских военнослужащих. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Омбудсмен напомнила, что 11 июня в результате переговоров домой вернулись 94 российских военнослужащих, которым, как сообщило оборонное ведомство, в плену грозила смертельная опасность. В министерстве уточнили, что российские военные будут доставлены в медицинские учреждения для прохождения лечения и реабилитации.
«Спасибо Министерству обороны и всем, кто помог нашим ребятам вернуться домой!» – написала Москалькова.
Ранее в июне Россия передала Венгрии группу украинских солдат из Закарпатья, которые принимали участие в боевых действиях и попали в плен. Обмен состоялся при участии Русской православной церкви, сообщала пресс-служба РПЦ.
25 мая Москалькова сообщила, что ЧВК «Вагнер» провела обмен пленными с Украиной. 6 мая Министерство обороны России сообщило о возвращении из плена троих летчиков Воздушно-космических сил. До этого обмены пленными с украинской стороной проводились неоднократно. В частности, 26 апреля в оборонном министерстве рассказали о возвращении 40 военнослужащих, а 10 апреля стало известно, что в результате обмена с Украиной вернулись 106 российских военных.