В Минпромторге подтвердили, что Мантуров чуть не попал под обстрел под Херсоном

9 июня врио губернатора Владимир Сальдо сообщал, что в результате обстрела детского лагеря «Днепряны» в Херсонской области ракетами Storm Shadow один человек погиб, еще один был ранен. По его словам, было три ракеты, одну удалось сбить, но две все-таки достигли цели. На следующий день Сальдо сообщил о гибели женщины в результате ударов по пунктам временного размещения (ПВР) на Арабатской стрелке.