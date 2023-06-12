В Минпромторге подтвердили, что Мантуров чуть не попал под обстрел под Херсоном
Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров чуть не попал под обстрел во время визита в Херсонскую область, он был в том месте, по которому через несколько минут после его отъезда ударила ракета, подтвердили «РИА Новости» в Минпромторге.
Мантуров обсуждал с руководством Херсонской области помощь жителям затопленных территорий и обеспечение их товарами первой необходимости, в том числе лекарствами и продовольствием.
«На вопрос, действительно ли министр был в том месте, которое ВСУ впоследствии обстреляли британскими ракетами Storm Shadow, представитель ведомства ответил утвердительно», – пишет агентство.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал более 11 м. На территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области. Президент РФ Владимир Путин назвал подрыв Каховской ГЭС варварской акцией Киева. Украина обвиняет в разрушениях Россию.
9 июня врио губернатора Владимир Сальдо сообщал, что в результате обстрела детского лагеря «Днепряны» в Херсонской области ракетами Storm Shadow один человек погиб, еще один был ранен. По его словам, было три ракеты, одну удалось сбить, но две все-таки достигли цели. На следующий день Сальдо сообщил о гибели женщины в результате ударов по пунктам временного размещения (ПВР) на Арабатской стрелке.