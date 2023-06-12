Минобороны сообщило о контракте с добровольческим отрядом «Ахмат»
Минобороны России подписало контракт с добровольческим отрядом «Ахмат», сообщил Telegram-канал оборонного ведомства.
«В рамках реализации приказа Министра обороны Российской Федерации об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось подписание контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом «Ахмат», подготовленным Российским университетом специального назначения», – говорится в сообщении.
Контракт был подписан замначальника Генштаба ВС РФ Алексеем Кимом и директором Российского университета спецназа Адамом Дашаевым.
10 июня стало известно о подписании министром обороны Сергеем Шойгу приказа, в соответствии с которым добровольческие отряды до 1 июля должны подписать контракты с Минобороны, что придаст им «необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач». Приказ позволяет добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с самим Минобороны в качестве военнослужащих по контракту.
Заместитель министра обороны Николай Панков также сообщил, что на военную службу по контракту за 10 дней июня было принято более 13 500 человек, что в 2,1 раза больше, чем за столько же дней мая.
1 июня президент России Владимир Путин позвонил командиру спецназа «Ахмат» Апты Алаудинову. По словам командира, глава государства досконально владеет обстановкой и ситуацией на марьинском направлении и «возлагает очень большие надежды» на бойцов спецназа. В интервью «Звезде» Алаудинов заявил, что сейчас под контролем России находится 70% территории Марьинки.