Минобороны сообщило о контракте с добровольческим отрядом «Ахмат»

10 июня стало известно о подписании министром обороны Сергеем Шойгу приказа, в соответствии с которым добровольческие отряды до 1 июля должны подписать контракты с Минобороны, что придаст им «необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач». Приказ позволяет добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с самим Минобороны в качестве военнослужащих по контракту.