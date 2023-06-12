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Минобороны сообщило о контракте с добровольческим отрядом «Ахмат»

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Минобороны России подписало контракт с добровольческим отрядом «Ахмат», сообщил Telegram-канал оборонного ведомства.

«В рамках реализации приказа Министра обороны Российской Федерации об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось подписание контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом «Ахмат», подготовленным Российским университетом специального назначения», – говорится в сообщении.

Контракт был подписан замначальника Генштаба ВС РФ Алексеем Кимом и директором Российского университета спецназа Адамом Дашаевым.

10 июня стало известно о подписании министром обороны Сергеем Шойгу приказа, в соответствии с которым добровольческие отряды до 1 июля должны подписать контракты с Минобороны, что придаст им «необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач». Приказ позволяет добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с самим Минобороны в качестве военнослужащих по контракту.

Заместитель министра обороны Николай Панков также сообщил, что на военную службу по контракту за 10 дней июня было принято более 13 500 человек, что в 2,1 раза больше, чем за столько же дней мая.

1 июня президент России Владимир Путин позвонил командиру спецназа «Ахмат» Апты Алаудинову. По словам командира, глава государства досконально владеет обстановкой и ситуацией на марьинском направлении и «возлагает очень большие надежды» на бойцов спецназа. В интервью «Звезде» Алаудинов заявил, что сейчас под контролем России находится 70% территории Марьинки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных