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Володин заявил об успешном отражении наступления ВСУ

Ведомости

Российские военные уже более недели успешно отражают контрнаступление украинских сил, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, поздравляя граждан с Днем России.

«Особые слова поздравления хочется сказать нашим солдатам и офицерам... Более недели они, жертвуя собой, успешно отражают контрнаступление войск кровавого киевского режима, поддерживаемых НАТО», – написал он.

Спикер Госдумы поблагодарил их за мужество, героизм и отвагу. В России, добавил Володин, живут трудолюбивые, талантливые и сильные духом люди, любящие и верящие в свою страну.

Министерство обороны России регулярно отчитывается об отражении атак со стороны украинской армии. ВСУ ведут активные наступательные действия с 4 июня. В ночь на 5 июня Минобороны сообщило о крупномасштабном наступлении украинской армии на пяти участках фронта на южнодонецком направлении.

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Ранее сегодня Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ на соледаро-артемовском направлении. Вчера, 11 июня, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о попытке ВСУ окружить российские подразделения на Времевском выступе. По его оценке, украинская группировка на этом направлении насчитывает более 100 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных