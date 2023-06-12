Володин заявил об успешном отражении наступления ВСУ

Ранее сегодня Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ на соледаро-артемовском направлении. Вчера, 11 июня, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о попытке ВСУ окружить российские подразделения на Времевском выступе. По его оценке, украинская группировка на этом направлении насчитывает более 100 000 человек.