Рогов рассказал о тяжелых боях на границе Запорожской области и ДНР

По его словам, из-за этого российским бойцам пришлось снова покинуть село Нескучное и отойти на заранее подготовленные позиции. В начале наступления противник также смог ненадолго зайти в этот населенный пункт, после чего он был выбит «встречным контрударом», добавил Рогов. Удерживать Нескучное под огнем артиллерии – «задача не из простых», поскольку село находится в низине, уточнил он.