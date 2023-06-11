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Рогов рассказал о тяжелых боях на границе Запорожской области и ДНР

Ведомости

На стыке Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР) продолжаются тяжелейшие бои, украинские военные пытаются окружить российские подразделения на Времевском выступе, сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Не имея успехов в лобовых атаках, враг предпринимает попытки окружения наших подразделений на Времевском выступе, совершая удары по флангам», – написал Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за этого российским бойцам пришлось снова покинуть село Нескучное и отойти на заранее подготовленные позиции. В начале наступления противник также смог ненадолго зайти в этот населенный пункт, после чего он был выбит «встречным контрударом», добавил Рогов. Удерживать Нескучное под огнем артиллерии – «задача не из простых», поскольку село находится в низине, уточнил он.

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Накануне Рогов сообщил, что группировка войск вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении составляет свыше 100 000 человек. По его данным, в самом наступлении задействована «сравнительно небольшая группа», а основные резервы находятся в отдалении от линии фронта и рассредоточены на части территорий Запорожской и Днепропетровской областей, которые находятся под контролем Киева.

8 июня Рогов рассказал, что ВСУ понесли большие потери при попытке прорвать оборону на Ореховском участке в Запорожской области. Тогда он уточнил, что украинские военнослужащие закрепились в районе населенного пункта Работино. Рогов отмечал большое скопление военной техники на направлении. По его словам, целью ВСУ является взятие города Токмак и прорыв к Азовскому морю с целью «перерезать сухопутный коридор в Крым».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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