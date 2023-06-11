Рогов рассказал о тяжелых боях на границе Запорожской области и ДНР
На стыке Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР) продолжаются тяжелейшие бои, украинские военные пытаются окружить российские подразделения на Времевском выступе, сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Не имея успехов в лобовых атаках, враг предпринимает попытки окружения наших подразделений на Времевском выступе, совершая удары по флангам», – написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, из-за этого российским бойцам пришлось снова покинуть село Нескучное и отойти на заранее подготовленные позиции. В начале наступления противник также смог ненадолго зайти в этот населенный пункт, после чего он был выбит «встречным контрударом», добавил Рогов. Удерживать Нескучное под огнем артиллерии – «задача не из простых», поскольку село находится в низине, уточнил он.
Накануне Рогов сообщил, что группировка войск вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении составляет свыше 100 000 человек. По его данным, в самом наступлении задействована «сравнительно небольшая группа», а основные резервы находятся в отдалении от линии фронта и рассредоточены на части территорий Запорожской и Днепропетровской областей, которые находятся под контролем Киева.
8 июня Рогов рассказал, что ВСУ понесли большие потери при попытке прорвать оборону на Ореховском участке в Запорожской области. Тогда он уточнил, что украинские военнослужащие закрепились в районе населенного пункта Работино. Рогов отмечал большое скопление военной техники на направлении. По его словам, целью ВСУ является взятие города Токмак и прорыв к Азовскому морю с целью «перерезать сухопутный коридор в Крым».