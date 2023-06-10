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Рогов оценил группировку ВСУ на Запорожском направлении в 100 000 человек

Ведомости

Группировка войск вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении составляет свыше 100 000 человек, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Общая группировка ВСУ на Запорожском направлении, по нашим данным, превышает 100 000 боевиков», – сказал Рогов.

По его данным, в самом наступлении задействована «сравнительно небольшая группа», а основные резервы находятся в отдалении от линии фронта и рассредоточены в части территорий Запорожской и Днепропетровской областях, которые находятся под контролем Киева.

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Рогов в своем Telegram-канале также написал, что украинские военные уже третьи сутки по ночам проводят «активные действия наступательного характера». Он объяснил это несколькими причинами.

«Первая – чтобы снизить эффективность работы нашей авиации, вторая – избежать потерь от точных попаданий ударной роты дронов-камикадзе нашей 42-й дивизии. И третья – максимально использовать преимущества от применения поставленных Западом оборудования и приборов», – написал он.

8 июня Рогов сообщил, что ВСУ понесли большие потери при попытке прорвать оборону на Ореховском участке в Запорожской области. Тогда он уточнил, что украинские военнослужащие закрепились в районе населенного пункта Работино. Рогов отмечал большое скопление военной техники на направлении. По его словам, целью ВСУ является взятие города Токмак и прорыв к Азовскому морю с целью «перерезать сухопутный коридор в Крым».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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