Рогов оценил группировку ВСУ на Запорожском направлении в 100 000 человек
Группировка войск вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении составляет свыше 100 000 человек, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Общая группировка ВСУ на Запорожском направлении, по нашим данным, превышает 100 000 боевиков», – сказал Рогов.
По его данным, в самом наступлении задействована «сравнительно небольшая группа», а основные резервы находятся в отдалении от линии фронта и рассредоточены в части территорий Запорожской и Днепропетровской областях, которые находятся под контролем Киева.
Рогов в своем Telegram-канале также написал, что украинские военные уже третьи сутки по ночам проводят «активные действия наступательного характера». Он объяснил это несколькими причинами.
«Первая – чтобы снизить эффективность работы нашей авиации, вторая – избежать потерь от точных попаданий ударной роты дронов-камикадзе нашей 42-й дивизии. И третья – максимально использовать преимущества от применения поставленных Западом оборудования и приборов», – написал он.
8 июня Рогов сообщил, что ВСУ понесли большие потери при попытке прорвать оборону на Ореховском участке в Запорожской области. Тогда он уточнил, что украинские военнослужащие закрепились в районе населенного пункта Работино. Рогов отмечал большое скопление военной техники на направлении. По его словам, целью ВСУ является взятие города Токмак и прорыв к Азовскому морю с целью «перерезать сухопутный коридор в Крым».