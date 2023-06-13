ТАСС: армия РФ уничтожила танков Leopard на сумму $6 млн с начала спецоперации

Министерство обороны России регулярно сообщает об уничтожении танков западного производства. 11 июня, по данным ведомства, было уничтожено три танка Leopard, 10 июня – четыре, 6 июня – восемь. Сегодня в Минобороны рассказали, что группировка «Восток» захватила Leopard и боевые машины пехоты Bradley немецкого и американского производства на запорожском направлении.