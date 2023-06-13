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ТАСС: армия РФ уничтожила танков Leopard на сумму $6 млн с начала спецоперации

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили танков Leopard на сумму $6,1 млн с начала военной операции на Украине. Об этом сообщил ТАСС в своем подсчете, основанном на данных из открытых источников.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала RTL Direkt заявил, что Германия не может заменить каждый выведенный из строя танк Leopard 2 на Украине, но собирается нарастить поставки отремонтированных Leopard 1A5. Кроме этого министр отметил «важность поддержки» Украины.

Министерство обороны России регулярно сообщает об уничтожении танков западного производства. 11 июня, по данным ведомства, было уничтожено три танка Leopard, 10 июня – четыре, 6 июня – восемь. Сегодня в Минобороны рассказали, что группировка «Восток» захватила Leopard и боевые машины пехоты Bradley немецкого и американского производства на запорожском направлении.

Ранее по теме: Маск прокомментировал просьбу Украины предоставить им больше танков

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия украинской армии. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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