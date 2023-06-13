ТАСС: армия РФ уничтожила танков Leopard на сумму $6 млн с начала спецоперации
Вооруженные силы (ВС) России уничтожили танков Leopard на сумму $6,1 млн с начала военной операции на Украине. Об этом сообщил ТАСС в своем подсчете, основанном на данных из открытых источников.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала RTL Direkt заявил, что Германия не может заменить каждый выведенный из строя танк Leopard 2 на Украине, но собирается нарастить поставки отремонтированных Leopard 1A5. Кроме этого министр отметил «важность поддержки» Украины.
Министерство обороны России регулярно сообщает об уничтожении танков западного производства. 11 июня, по данным ведомства, было уничтожено три танка Leopard, 10 июня – четыре, 6 июня – восемь. Сегодня в Минобороны рассказали, что группировка «Восток» захватила Leopard и боевые машины пехоты Bradley немецкого и американского производства на запорожском направлении.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия украинской армии. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.