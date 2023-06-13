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Путин назвал неожиданным отсутствие выплат за сбитые танки и самолеты

Ведомости

Президент России Владимир Путин назвал неожиданным отсутствие выплат за сбитую в зоне проведения спецоперации технику. Об этом он заявил на встрече с военными корреспондентами.

«По-моему, за самолет – 300 000 [руб.], за танк – 100 000 [руб.] должны выплачивать дополнительно. То, что не выплачивают, это неожиданно для меня», – сказал президент. Путин пообещал «обязательно вернуться» к вопросу выплат за сбитую технику для участников спецоперации на встрече с Министерством обороны РФ.

15 ноября прошлого года телеканал «Звезда» опубликовал памятку, в которой были указаны размеры выплат за каждую сбитую технику в зоне спецоперации. Тогда говорилось о выплатах за сбитые самолеты (300 000 руб.), вертолеты (200 000 руб.), танки (100 000 руб.), боевые машины, беспилотники (БПЛА), зенитные ракетные комплексы (ЗРК) и др. 

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Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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