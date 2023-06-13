Путин назвал неожиданным отсутствие выплат за сбитые танки и самолеты
Президент России Владимир Путин назвал неожиданным отсутствие выплат за сбитую в зоне проведения спецоперации технику. Об этом он заявил на встрече с военными корреспондентами.
«По-моему, за самолет – 300 000 [руб.], за танк – 100 000 [руб.] должны выплачивать дополнительно. То, что не выплачивают, это неожиданно для меня», – сказал президент. Путин пообещал «обязательно вернуться» к вопросу выплат за сбитую технику для участников спецоперации на встрече с Министерством обороны РФ.
15 ноября прошлого года телеканал «Звезда» опубликовал памятку, в которой были указаны размеры выплат за каждую сбитую технику в зоне спецоперации. Тогда говорилось о выплатах за сбитые самолеты (300 000 руб.), вертолеты (200 000 руб.), танки (100 000 руб.), боевые машины, беспилотники (БПЛА), зенитные ракетные комплексы (ЗРК) и др.
Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России.