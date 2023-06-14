Лукашенко заявил о предпосылках для окончания конфликта на Украине
Конфликт на Украине скоро завершится, к этому есть предпосылки. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия 1».
«Я не пророк, но на Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут. И если только они эти линии перейдут, будет им очень больно», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Лукашенко добавил, что Белоруссия вступит в конфликт только в том случае, если против республики «будет совершена агрессия».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Лукашенко ранее неоднократно призывал стороны к мирным переговорам. В конце марта в ходе послания народу и парламенту Белоруссии он заявил, что необходимо прекратить боевые действия. «Перемирие [надо] объявить без права перемещения и перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники. Все. Мертво. Замерли», – сказал Лукашенко.
В Кремле же ранее заявили, что для переговоров с Украиной нет даже «хлипкого фундамента».