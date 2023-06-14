Лукашенко заявил о предпосылках для окончания конфликта на Украине

«Я не пророк, но на Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут. И если только они эти линии перейдут, будет им очень больно», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).