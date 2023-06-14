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Лукашенко заявил о предпосылках для окончания конфликта на Украине

Ведомости

Конфликт на Украине скоро завершится, к этому есть предпосылки. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия 1».

«Я не пророк, но на Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут. И если только они эти линии перейдут, будет им очень больно», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Лукашенко добавил, что Белоруссия вступит в конфликт только в том случае, если против республики «будет совершена агрессия».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Лукашенко ранее неоднократно призывал стороны к мирным переговорам. В конце марта в ходе послания народу и парламенту Белоруссии он заявил, что необходимо прекратить боевые действия. «Перемирие [надо] объявить без права перемещения и перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники. Все. Мертво. Замерли», – сказал Лукашенко. 

В Кремле же ранее заявили, что для переговоров с Украиной нет даже «хлипкого фундамента».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных